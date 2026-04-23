Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποια ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση - Πότε λήγει η προσθεσμία

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026, για τις συνολικά 300.00 χιλιάδες επιταγές - vouchers για δωρεάν διακοπές.



Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πολίτες που τα ΑΦΜ τους λήγουν σε 3 και 4 ενώ το χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί για τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και τις 10 Μαΐου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει 13 μήνες, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.



Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:



-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026



-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026



-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026



-Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026

