Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία ευκαιρία για τις αιτήσεις - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Με «φρέσκο αέρα» και διευρυμένες παροχές κάνει φέτος πρεμιέρα το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, φιλοδοξώντας να ανοίξει την πόρτα των διακοπών σε χιλιάδες εργαζόμενους και ανέργους με περιορισμένα εισοδήματα.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έδωσε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία για το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, προσφέροντας επιπλέον χρόνο στους δικαιούχους να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο ιδιαίτερα δημοφιλές πρόγραμμα.

Η φετινή δράση ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 18 Μαΐου 2026, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, καλύπτοντας συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιταγή λειτουργεί ως «διαβατήριο διακοπών», καθώς κάθε δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ, καταβάλλοντας μόνο μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης, τα οφέλη είναι ακόμη πιο γενναιόδωρα. Σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, προβλέπονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), οι διανυκτερεύσεις φτάνουν τις 12, επίσης χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Παράλληλα, ενισχύεται η επιδότηση κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως ο Αύγουστος, τα Χριστούγεννα (15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και το Πάσχα (23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027), ενώ η αυξημένη ενίσχυση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή. Περιλαμβάνει και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με τους δικαιούχους να καλύπτουν μόλις το 25% του κόστους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Ποιοι δικαιούνται το voucher

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Κριτήριο συμμετοχής αποτελεί και το εισόδημα, το οποίο διαμορφώνεται έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους (με προσαύξηση ανά τέκνο) και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).