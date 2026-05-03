Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία ευκαιρία για το voucher των διακοπών - «Εκπνέει» η προθεσμία

Στο «παρά πέντε» βρίσκονται χιλιάδες πολίτες που διεκδικούν μια επιταγή διακοπών, καθώς εκπνέει σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026.

Η πλατφόρμα του gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ να υποβάλουν αίτηση.

Η αυλαία πέφτει έπειτα από τρεις διαδοχικές παρατάσεις, καθώς η μαζική συμμετοχή προκάλεσε καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ζήτηση για το πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον παραμένει «καυτό», με τις αιτήσεις να έχουν ήδη ξεπεράσει τις 340.000, την ώρα που οι διαθέσιμες επιταγές ανέρχονται σε 300.000, ένα στοιχείο που προμηνύει σκληρό ανταγωνισμό για την τελική επιλογή.

Διακοπές με επιδότηση για 13 μήνες

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για επιδοτούμενες διακοπές σε τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα, με διάρκεια ισχύος 13 μηνών, από τις 18 Μαΐου 2026 έως και τα τέλη Ιουνίου 2027. Οι δικαιούχοι αποκτούν πρόσβαση σε διαμονή με επιδότηση, επιλέγοντας μέσα από το Μητρώο Παρόχων, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα μία από τις πιο δημοφιλείς κοινωνικές παροχές.

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς μετά τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα του gov.gr θα κλείσει οριστικά. Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει ότι η «μάχη» για ένα voucher θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στη σωστή, έγκαιρη υποβολή.