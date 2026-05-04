Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις για συνταξιούχους- Τι ισχύει για τις διανυκτερεύσεις

Από σήμερα, Δευτέρα (04/05), έως και τις 13 Μαΐου, οι συνταξιούχοι – πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ – έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και έπειτα, εξασφαλίζοντας οικονομικές διακοπές σε διάφορους προορισμούς της χώρας.

Οι δικαιούχοι δικαιούνται έως έξι διανυκτερεύσεις σε συνεργαζόμενα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλό ποσό ιδιωτικής συμμετοχής.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για ορισμένες περιοχές, προκειμένου να τονωθεί ο εσωτερικός τουρισμός.

Συγκεκριμένα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος, παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις. Αντίστοιχα, για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία προβλέπονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα διατηρεί όλα τα προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας, πέρα από τη διαμονή, και μέρος του κόστους μετακίνησης.

Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τους δικαιούχους να καταβάλλουν το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη του κόστους.