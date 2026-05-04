Κοινωνικός Τουρισμός: Ρεκόρ με 800.000 αιτήσεις - Άνοιξε η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους

Ρεκόρ κατέγραψαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών για πρόσβαση σε επιδοτούμενες διακοπές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας, οι αιτήσεις στην πλατφόρμα ξεπέρασαν τις 800.000, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο σε σχέση με τις 535.864 του προηγούμενου έτους. Από αυτές, αναμένεται να χορηγηθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), οι οποίες θα στηρίξουν τόσο τους δικαιούχους όσο και τον εγχώριο τουρισμό.

Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και ταυτόχρονα ενισχύει τη δέσμευση της Υπηρεσίας για συνεχή αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων δράσεων.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.