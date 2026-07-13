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Κοινοβουλευτικό comeback για τον Γιάννη Αμανατίδη - Ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Νοτοπούλου

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Βουλευτής ορκίστηκε ο Γιάννης Αμανατίδης, στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, της πρώτης βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.
Ο νέος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

Επιστρέφει στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά από τρία χρόνια, καθώς υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2023, ενώ έχει διατελέσει για τρία χρόνια υφυπουργός Εξωτερικών. 

«Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε. Του ευχόμαστε Υγεία και να είναι καλότυχος!» του ευχήθηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.  

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