«Κοιτάξτε τον ουρανό..»: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση σε προπύργιο της Χεζμπολάχ

Νέες απειλές κατά του Ισραήλ, μετά τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, εξαπέλυσε το Ιράν το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου.



Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, σημείωσε ότι «θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στην Νταχίγια (νότια προάστια της Βηρυτού)».



Σύμφωνα με ανάρτηση του Ρεζαεΐ: «Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί (το Ισραήλ) και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών».



Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της Κυριακής 7 Ιουνίου οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν κτίρια διοίκησης «τρομοκρατών» στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού, η οποία θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند.

امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) June 7, 2026

Τα χτυπήματα αυτά ήρθαν ως αντίδραση στα πυρά της σιιτικής παραστρατιωτικής οργάνωσης κατά ισραηλινών εδαφών, ανέφεραν σε μία κοινή ανακοίνωσή τους ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας του εβραϊκού κράτους, Ίσραελ Κατς.