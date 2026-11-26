Γκράβα: Καθυστερεί η επαναλειτουργία της θέρμανσης στα σχολεία – Σοβαρά προβλήματα έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι
Τουλάχιστον 15 ημέρες επιπλέον εργασιών και 100.000 ευρώ για την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε συμβολική δράση στην είσοδο της Βουλής.
Η Ρένα Δούρου, βουλευτίνες και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ άφησαν 12 ζευγάρια κόκκινα παπούτσια – διεθνές σύμβολο κατά των γυναικοκτονιών – στα σκαλοπάτια της εισόδου του Μεγάρου του Κοινοβουλίου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στείλουν μήνυμα κατά της έμφυλης βίας.
Με δήλωση της αμέσως μετά τη σιωπηλή διαμαρτυρία, η Ρένα Δούρου ζήτησε τη θεσμική κατοχύρωση του όρου των γυναικοκτονιών. «Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία χθες!», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.