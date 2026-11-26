Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε συμβολική δράση στην είσοδο της Βουλής.

Η Ρένα Δούρου, βουλευτίνες και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ άφησαν 12 ζευγάρια κόκκινα παπούτσια – διεθνές σύμβολο κατά των γυναικοκτονιών – στα σκαλοπάτια της εισόδου του Μεγάρου του Κοινοβουλίου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στείλουν μήνυμα κατά της έμφυλης βίας.

Με δήλωση της αμέσως μετά τη σιωπηλή διαμαρτυρία, η Ρένα Δούρου ζήτησε τη θεσμική κατοχύρωση του όρου των γυναικοκτονιών. «Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία χθες!», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.