«Κόκκινο» από τους Ευρωπαίους για διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν διάθεση για επέκταση της εντολής της στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.



Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση.



«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Moscow stands to gain from higher energy prices and the diversion of air-defences to the Middle East.



EU Foreign Ministers were clear that Ukraine remains Europe’s top security priority.



Attention for Ukraine will not be allowed to fizzle out.



Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.



«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.

Τι είναι η αποστολή αποστολή «Ασπίδες»

Η αποστολή «Aspides» είναι μια ναυτική επιχείρηση της EΕ ξεκίνησε το 2024 με στόχο την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν. Δημιουργήθηκε ως απάντηση στις αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στο κίνημα των Χούθι της Υεμένης.



Σκοπός της αποστολής είναι να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους του κόσμου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία συνοδεύουν εμπορικά σκάφη, παρακολουθούν απειλές και μπορούν να παρέμβουν αμυντικά σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους, drones ή άλλες εχθρικές ενέργειες.



Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοΐας και των πληρωμάτων, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του διεθνούς εμπορίου και της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει ανοικτές και ασφαλείς τις βασικές θαλάσσιες οδούς που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ