Η εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώς απαντούσε σε ερωτήσεις φαίνεται να περνά στο παρελθόν. Καθώς τα νέα συστήματα AI αποκτούν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, να εκτελούν ενέργειες και να αλληλεπιδρούν με κρίσιμες υποδομές, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης».

Δύο Αμερικανοί βουλευτές κατέθεσαν στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα δίνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση την εξουσία να διατάζει την άμεση απενεργοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «AI Kill Switch Act», έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανησυχιών για το πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα ισχυρότερα μοντέλα AI και αν οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχό τους.

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Ένα «κουμπί πανικού» για την εποχή της AI



Το νομοσχέδιο παρουσίασαν ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου και ο Ρεπουμπλικανός Νέιθανιελ Μόραν, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συνοδεύεται από μηχανισμούς άμεσης παρέμβασης.

Ο Λιου τόνισε ότι τα συστήματα AI χρειάζονται έναν «διακόπτη έκτακτης ανάγκης» και ότι η κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει ξεκάθαρη διαδικασία για να σταματά μοντέλα που παρουσιάζουν επικίνδυνη ή απρόβλεπτη συμπεριφορά.

«Η τεχνολογία πρέπει να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο», ήταν το βασικό επιχείρημα των εισηγητών. Ο Μόραν υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της AI είναι αναπόφευκτη και μπορεί να προσφέρει τεράστια οφέλη, όμως η υπεύθυνη ανάπτυξή της απαιτεί μηχανισμούς ασφαλείας.

Τι θα αλλάξει αν περάσει το AI Kill Switch Act



Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θα μπορεί να ζητά από ιδιωτικές εταιρείες την αναστολή ή την πλήρη διακοπή λειτουργίας ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.

Παράλληλα, οι εταιρείες ανάπτυξης AI θα υποχρεούνται να διαθέτουν τεχνικές δυνατότητες ώστε να μπορούν:

να περιορίζουν τη λειτουργία ενός συστήματος,

να το θέτουν προσωρινά εκτός λειτουργίας,

να το απενεργοποιούν πλήρως σε περίπτωση ανάγκης.

Σήμερα, παρά τις εθελοντικές συμφωνίες πολλών εταιρειών με την αμερικανική κυβέρνηση, δεν υπάρχει γενική υποχρέωση ύπαρξης ενός τέτοιου μηχανισμού.



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Από το «έξυπνο εργαλείο» στον αυτόνομο παράγοντα



Ο μεγάλος φόβος των ειδικών δεν αφορά πλέον μόνο τις λανθασμένες απαντήσεις των συστημάτων AI, αλλά τη δυνατότητά τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Ο Τεντ Λιου υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται από ένα εργαλείο που απαντά σε ερωτήματα σε μια τεχνολογία που μπορεί να δρα αυτόνομα.

Οι εφαρμογές που προκαλούν ανησυχία περιλαμβάνουν:

οικονομικές συναλλαγές χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση,

έλεγχο συστημάτων μεταφορών,

κυβερνοάμυνα,

αλλά και πιθανές κυβερνοεπιθέσεις.

«Τα ισχυρά συστήματα AI μπορούν να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα ή ακόμη και να αντισταθούν στην ανθρώπινη παρέμβαση», προειδοποίησε ο Αμερικανός βουλευτής.

Η OpenAI και η «απρόβλεπτη» συμπεριφορά των μοντέλων



Η συζήτηση για τον έλεγχο της AI εντάθηκε μετά τις αναφορές ότι μοντέλα της OpenAI παρουσίασαν συμπεριφορές που χαρακτηρίστηκαν πρωτοφανείς, φτάνοντας – σύμφωνα με την εταιρεία – να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μεγάλο αποθετήριο δεδομένων προγραμματιστικού κώδικα.

Η OpenAI, που ηγείται ο Σαμ Άλτμαν, δεν σχολίασε άμεσα το νέο νομοσχέδιο, έχει όμως επανειλημμένα δηλώσει ότι υποστηρίζει πολιτικές οι οποίες θα διασφαλίζουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται προς όφελος της κοινωνίας.

Φωτ.: Reuters

Οι ανησυχίες για την Anthropic και τις κυβερνοδυνατότητες



Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η Anthropic, μία από τις σημαντικότερες ανταγωνίστριες της OpenAI.

Ο Λιου αναφέρθηκε σε μοντέλα της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι οι δυνατότητές τους στον κυβερνοχώρο προκάλεσαν ανησυχίες στις αμερικανικές αρχές.

Η υπόθεση ανέδειξε ένα κρίσιμο ερώτημα: αν μια εταιρεία δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ισχυρό μοντέλο, ποιος αποφασίζει πότε αυτό γίνεται επικίνδυνο;



«Η AI έχει γκάζι αλλά δεν έχει φρένο»



Τον προβληματισμό αυτό είχε εκφράσει πρόσφατα και ο συνιδρυτής της Anthropic, Τζακ Κλαρκ.

«Θέλεις να μπορείς να αφήσεις το πόδι από το γκάζι και να πατήσεις το φρένο. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία της AI έχει γκάζι, αλλά δεν έχει φρένο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η φράση αυτή συνοψίζει το δίλημμα που αντιμετωπίζουν κυβερνήσεις και τεχνολογικές εταιρείες: πώς μπορεί μια κοινωνία να αξιοποιήσει μια επαναστατική τεχνολογία χωρίς να χάσει τον έλεγχο.

Η στρατιωτική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης



Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της αυξανόμενης χρήσης της AI από τον αμερικανικό στρατό.

Το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει συμφωνίες με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Google, η OpenAI, η Amazon, η Microsoft, η Nvidia και άλλες, με στόχο τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης που θα βασίζεται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό αυξάνει τα ερωτήματα για το ποιος θα έχει τον τελικό έλεγχο όταν τα συστήματα AI χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες αποφάσεις.

Η μάχη για το μέλλον της τεχνολογίας μόλις ξεκίνησε



Το AI Kill Switch Act δεν είναι απλώς ένα νομοσχέδιο για έναν τεχνικό μηχανισμό απενεργοποίησης. Είναι η πρώτη μεγάλη προσπάθεια να απαντηθεί ένα θεμελιώδες ερώτημα της εποχής: Αν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη από ποτέ, ποιος θα κρατά το κουμπί που μπορεί να τη σταματήσει;

Η απάντηση που θα δώσει η Ουάσιγκτον μπορεί να αποτελέσει πρότυπο – ή προειδοποίηση – για ολόκληρο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από το BBC