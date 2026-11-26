Η φράση «οίνος ευφραίνει καρδίαν» είναι γνωστή από την αρχαιότητα, ενώ το κόκκινο κρασί έχει συχνά συνδεθεί με την καλή καρδιαγγειακή υγεία και τη μακροζωία. Πίσω από αυτή την αντίληψη βρίσκονται κυρίως ορισμένες φυσικές ουσίες που περιέχει και οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η κατανάλωσή του αποτελεί απαραίτητη ή αποδεδειγμένα ωφέλιμη συνήθεια για όλους.

Το κόκκινο κρασί περιέχει πολυφαινόλες, μια κατηγορία αντιοξειδωτικών ουσιών που συναντάμε επίσης σε φρούτα και λαχανικά. Οι ενώσεις αυτές έχουν μελετηθεί για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες και στη ρύθμιση φλεγμονωδών διεργασιών στον οργανισμό.

Διάβασε περισσότερα για τις πολυφαινόλες και τη ρεσβερατρόλη, τι έχει δείξει μέχρι σήμερα η επιστημονική έρευνα για την επίδρασή τους στον οργανισμό και γιατί η κατανάλωση κόκκινου κρασιού χρειάζεται πάντα προσοχή.