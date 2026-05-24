Κόκκινο «ποτάμι» το Πασαλιμάνι: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των οπαδών για την 4η ευρωπαϊκή κούπα

Ο Πειραιάς δεν κοιμήθηκε, ο Πειραιάς γιόρτασε όπως ποτέ άλλοτε. Με το σφύριγμα της λήξης και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου από τον Ολυμπιακό, χιλιάδες οπαδοί κάθε ηλικίας ξεχύθηκαν στους δρόμους, με το Πασαλιμάνι να αποτελεί το επίκεντρο ενός πρωτόγνωρου, αυθόρμητου πανηγυριού.

Η νύχτα έγινε μέρα από τα εκατοντάδες καπνογόνα, ενώ τα συνθήματα για την ιστορική επιτυχία των «ερυθρολεύκων» αντηχούσαν σε ολόκληρο το λιμάνι.

Η στιγμή της λύτρωσης και το ξέσπασμα στο λιμάνι



Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η αγωνία στο Πασαλιμάνι ήταν διάχυτη, με τα καφέ και τα μαγαζιά της περιοχής να είναι ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα.

Μόλις όμως σφραγίστηκε η μεγάλη νίκη, η ένταση μετατράπηκε σε απόλυτη έκσταση. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι γύρω δρόμοι μπλόκαραν από αυτοκίνητα και μηχανάκια που κόρναραν ρυθμικά, ενώ οι πεζοί κατέκλυσαν την παραλιακή λεωφόρο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή, κατακόκκινη ανθρώπινη λαοθάλασσα.

Καπνογόνα, συνθήματα και δάκρυα συγκίνησης



Η ατμόσφαιρα στο Πασαλιμάνι ήταν ηλεκτρισμένη. Ολόκληρη η περιοχή «φωτίστηκε» από τα βεγγαλικά που έκαναν τη νύχτα μέρα, ενώ οι ιαχές των φιλάθλων δεν σταμάτησαν λεπτό.

Πέρα από τους έξαλλους πανηγυρισμούς, δεν έλειψαν και οι στιγμές βαθιάς συγκίνησης, με παλαιότερους οπαδούς να δακρύζουν, αγκαλιάζοντας τα παιδιά και τα εγγόνια τους, γιορτάζοντας μια στιγμή που περίμεναν για ολόκληρες δεκαετίες.

Το «παρών» έδωσαν ολόκληρες οικογένειες, νεαρόκοσμος, αλλά και παλιοί Πειραιώτες που έγιναν όλοι μια μεγάλη παρέα.

