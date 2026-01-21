Κόκκινοι καμικάζι κατάπιαν τη Μπάγερ σαν ασπιρίνη ξυπνώντας μνήμες από το 2002

Μνήμες 2002 ξύπνησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται ξανά τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και να την καταπίνει, όπως σε εκείνο το ιστορικό 6-2 της Ριζούπολης, σαν... ασπιρίνη!

Σε μια εμφάνιση απέναντι σε έναν πολύ υψηλού επιπέδου αντίπαλου, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν τα πάντα στο χορτάρι, τα έδωσαν όλα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό με απόλυτη ένταση, συγκέντρωση και πειθαρχία για να πανηγυρίσουν ένα τεράστιο τρίποντο που μετά από εκείνο επί της Καϊράτ, ανοίγει διάπλατα το δρόμο της πρόκρισης για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ό,τι σχεδίασε, ό,τι ζήτησε και ό,τι περίμενε από την ομάδα του ο «Μέντι» το είδε από τους παίκτες του και με το παραπάνω στο χορτάρι, έχοντας τη συμπαράσταση του κόσμου τους που δεν σταμάτησε λεπτό να τους σπρώχνει στο ιστορικό τρίποντο. Μαζί με την ατελείωτη προσπάθεια, ο Ολυμπιακός είχε και την τύχη με το μέρος του εκεί που τη χρειάστηκε, λες και η μοίρα του το χρωστούσε από τα προηγούμενα ματς...

Τα πρώτα συμπεράσματα για τη χθεσινή αναμέτρηση βγήκαν πριν καν εμφανιστούν οι ομάδες για ζέσταμα στο χορτάρι. Ο Μεντιλίμπαρ προτίμησε να ακολουθήσει την περσινή επιτυχημένη συνταγή στη δεξιά πτέρυγα, με τον Κοστίνια σε ρόλο μπακ και τον Ροντινέι μπροστά του σε θέση χαφ-εξτρέμ.

Με την περσινή δοκιμασμένη συνταγή

Το βασικό συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι ο Ποντένσε δεν κρίθηκε έτοιμος για μία ακόμη φορά να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν τελευταία, ενώ για μία ακόμη φορά φάνηκε ότι ο Βάσκος κόουτς δεν έχει πιστέψει στον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Σε όλες τις άλλες θέσεις, με τον Πιρόλα να επιστρέφει πλάι στον Ρέτσο, δεν υπήρξαν εκπλήξεις, ενώ το φροντιστήριο του «Μέντι» τις προηγούμενες μέρες φάνηκε από το πρώτο λεπτό, καθώς το 1-0 ήρθε μόλις στο 2'. Ο παίκτης με τις λιγότερες -θεωρητικά- πιθανότητες να σκοράρει, ο Κοστίνια, ο οποίος δεν είναι και από τους πλέον βασικούς, εκμεταλλεύθηκε το κενό στην καρδιά της άμυνας από το κόρνερ του Ροντινέι και άνοιξε το σκορ μέσα σε αποθέωση.

Στην 60ή του συμμετοχή με τα ερυθρόλευκα ο 25χρονος Πορτογάλος σκόραρε για πρώτη φορά, σε ένα από τα πιο σημαντικά ματς της καριέρας του! Κι όλα αυτά από την επιμονή του Τσικίνιο να κυνηγήσει μια χαμένη μπάλα για να αναγκάσει τον αντίπαλο να την στείλει κόρνερ.

Η συνταγή δούλεψε καλά σε γενικές γραμμές, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει σε γενικές γραμμές, τους παίκτες του μπαίνουν ως καμικάζι, να πέφτουν πρώτοι στη μπάλα, να διεκδικούν και να κερδίζουν τις δεύτερες μπάλες και γενικά να μην επιτρέπουν σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα να βρει ρυθμό και να εκμεταλλευθεί τους κενούς χώρους.

Μέχρι και τα φάουλ χρησιμοποίησαν σωστά οι γηπεδούχοι ειδικά στο πρώτο μέρος κι ας πήρε κίτρινη ο Ρέτσος στο πρώτο του δυνατό μαρκάρισμα. Σε τέτοια ματς, αν δεν κόψεις τη φόρα στον αντίπαλο, αν δεν βγάλεις τσαμπουκά, έχεις πρόβλημα κι αυτό ο Ολυμπιακός το πλήρωσε ακριβά σε προηγούμενα ματς, όπως για παράδειγμα στο ίδιο γήπεδο κόντρα στη Ρεάλ.

Αντί για 1-1, ο Ταρέμι 2-0 πριν από την ανάπαυλα

Με τον Τζολάκη να είναι φύλακας-άγγελος σε όλες τις φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει και δεν ήταν εύκολες, τον Εσε να κάνει το ματς της ζωής του, τον Ζέλσον κίνδυνο-θάνατο να απασχολεί διαρκώς δύο παίκτες σε κάθε του ενέργεια, το δίδυμο Ρέτσου-Πιρόλα να «σκοτώνεται» σε κάθε φάση και όλους όσους βρίσκονταν στο χορτάρι να υπερβάλλουν εαυτούς, το παιχνίδι κύλησε, παρά τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας του, με τον Ολυμπιακό μπροστά έως την ανάπαυλα και μπόνους το δεύτερο γκολ από τον Ταρέμι στο 45+1'!

O MVP της αναμέτρησης, Κωνσταντής Τζολάκης/Πηγή: Eurokinissi

Η Μπάγερ έκλεισε το πρώτο μέρος με τέσσερις κλασικές τελικές, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν τελικά κι άλλο γκολ, με το 2-0 να ξεκινά από τη μία περιοχή και να καταλήγει στην άλλη με νέα ασίστ του Ροντινέι. Ιδανική εξέλιξη με δύο γκολ, ένα στην αρχή κι ένα στο τέλος του α' ημιχρόνου και την άμυνα να έχει κρατήσει έστω και με την τύχη να χαμογελά σε κάποιες επικίνδυνες επισκέψεις των Γερμανών και τον Τζολάκη απλά καταπληκτικό.

Οι «ασπιρίνες» μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο προκειμένου να μειώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά ο Τζολάκης ήταν εκεί και οι αμυντικοί συνέχισαν να πέφτουν σε κάθε μπάλα σα να μην υπάρξει αύριο για να γλιτώσουν την εστία τους από τα χειρότερα. Κάπου εκεί ο «Μέντι» σήκωσε από τον πάγκο μέσα σε αποθέωση Ελ Καμπί και Μπρούνο, με τον Εσε να βάζει το κορμί του σε κάθε φάση και να δίνει καλύψεις παντού.

Η εικόνα δεν άλλαξε, με τους Γερμανούς να προσπαθούν να πολιορκήσουν τους γηπεδούχους κι εκείνοι να δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στο ξέφωτο, παίζοντας στο όριο σε κάθε διεκδίκηση, με την ένταση στα κόκκινα όπως είχε ζητήσει ο προπονητής τους όλες τις προηγούμενες μέρες.

Οσο το ματς προχωρούσε και ο κλοιός έσφιγγε ο πάγκος λειτούργησε με τρεις αλλαγές (Ελ Καμπί, Ντάνι Γκαρθία και Μπιανκόν) για να φρεσκάρει τις γραμμές, ενώ λίγο αργότερα πρόσθεσε και τον Μπρούνο αντί του Ζέλσον για να βγουν τα μαρκαρίσματα στις πτέρυγες, καθώς έκρινε ότι από ένα σημείο και μετά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κάπου ενδιάμεσα ο Τζολάκης είπε πάλι «όχι» σε ανεπανάληπτο τετ α τετ, επέμβαση την οποία πανηγύρισε λες και πέτυχε γκολ...

Κάπως έτσι οι νταμπλούχοι Ελλάδας πήραν μία ακόμη νίκη σε βάρος ομάδας από τη «Μπουντεσλίγκα», έφτασαν τους 8 βαθμούς κι έκαναν -ξανά- την Ευρώπη να παραμιλά...