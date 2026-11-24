«Ομίχλη πολέμου», διάσπαρτα διαγνωστικά εργαλεία και περισσότερα από 11.000 μηνύματα μεταξύ μηχανικών που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό ήταν το παρασκήνιο της 24ωρης κατάρρευσης των υπηρεσιών του Microsoft 365 στις 12-13 Νοεμβρίου, η οποία οδήγησε τον τεχνολογικό γίγαντα να κηρύξει συναγερμό «Code Red». Όπως αποκαλύπτουν εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, η Microsoft θέτει πλέον ως αυστηρό στόχο την επίλυση μελλοντικών παγκόσμιων βλαβών μέσα σε μόλις μία ώρα, επιστρατεύοντας μάλιστα πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Το μπλακ άουτ στις 12-13 Νοεμβρίου έπληξε κυβερνήσεις από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθυστέρησε τις εμπορικές εταιρείες και διέκοψε τις επικοινωνίες των αεροπορικών εταιρειών, τροφοδοτώντας ευρύτερες ανησυχίες. Η Microsoft δήλωσε ότι το περιστατικό δεν σχετιζόταν με κυβερνοδραστηριότητα ή πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Aπέδωσε τη διακοπή σε ένα μη εντοπισμένο ελάττωμα κλιμάκωσης των Windows που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο. Ο διευθύνων σύμβουλος Satya Nadella ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη διακοπή.

Το Code Red σηματοδότησε την πιο σοβαρή και επείγουσα προειδοποίηση για την αντιμετώπιση αδυναμιών στις μηχανικές και λειτουργικές πρακτικές της Microsoft, μετά τη διακοπή που προκάλεσε προβλήματα στο Exchange Online, την υπηρεσία email που βασίζεται στο cloud, καθώς και στο Outlook, το Teams, τον βοηθό AI Copilot και άλλα προϊόντα του Microsoft 365.

Ήταν το περιστατικό που επηρέασε περισσότερο τους πελάτες στην ιστορία του Exchange Online, δήλωσε ο πρόεδρος του M365 Core, Τζέισον Χέντερσον, σε υπόμνημα προς το προσωπικό την Παρασκευή. Ποτέ πριν τόσοι πολλοί πελάτες δεν είχαν μείνει χωρίς email για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε. «Το Code Red σημαίνει ότι αυτή είναι η εργασία ύψιστης προτεραιότητας για την ομάδα μας», πρόσθεσε ο Henderson.

«Ομίχλη πολέμου»

Σύμφωνα με εσωτερικά υπομνήματα που εξέτασε το Reuters, η Amanda Silver, εταιρική αντιπρόεδρος της Microsoft που επιβλέπει το M365 Core και το Work IQ, την πλατφόρμα πληροφοριών χώρου εργασίας της εταιρείας για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε σε ξεχωριστό υπόμνημα τη Δευτέρα ότι οι μηχανικοί έπρεπε να εργαστούν μέσα σε μια «ομίχλη πολέμου» καθώς εκτυλίσσονταν η διακοπή.

Παρά την ανάπτυξη κορυφαίου μηχανικού προσωπικού, οι ανταποκριτές αντάλλαξαν περισσότερα από 11.000 μηνύματα σε 11 συνομιλίες του Teams και δυσκολεύτηκαν να διατηρήσουν μια συνεκτική εικόνα υποθέσεων και αποφάσεων, επειδή τα διαγνωστικά δεδομένα ήταν διάσπαρτα σε κατακερματισμένα εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης, δήλωσε η Silver.

Ο Charles Lamanna, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft για το τμήμα Copilot, Agents and Platform, δήλωσε σε μια αξιολόγηση της Code Red ότι το επηρεαζόμενο στοιχείο είχε βιώσει «αποδεκτές βλάβες περίπου δέκα ετών», σύμφωνα με το υπόμνημα του Silver.

«Η δουλειά μας δεν τελειώνει με την αποκατάσταση της υπηρεσίας. Οι ομάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να εφαρμόσουν γρήγορα τυχόν διδάγματα που αντλήθηκαν και η ηγεσία μας διασφαλίζει ότι αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters όταν επικοινώνησε μαζί του σχετικά με τα υπομνήματα.

Στόχος της ανάκτησης

Στο πλαίσιο του Code Red, μιας κινητοποίησης υψηλής προτεραιότητας που προορίζεται για κρίσιμες κρίσεις, η Silver περιέγραψε πέντε άξονες εργασίας που επικεντρώνονται στην απόρριψη φορτίου, τον καταμερισμό της γεωγραφικής κυκλοφορίας και τους μηχανισμούς ταχύτερης ανάκαμψης. Η Microsoft έθεσε ως στόχο την επίτευξη παγκόσμιας επίλυσης εντός μίας ώρας σε μελλοντικά περιστατικά και σχεδιάζει να αναπτύξει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν τους μηχανικούς να διαγνώσουν τα δεδομένα εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος πιο γρήγορα.

Ο Χέντερσον δήλωσε ότι θα πραγματοποιεί καθημερινές συναντήσεις με την ομάδα ηγεσίας της Substrate, η οποία επιβλέπει την ομάδα μηχανικών που είναι υπεύθυνη για τις υποκείμενες υπηρεσίες του Microsoft 365, για την παρακολούθηση των ενεργειών που προκύπτουν από τη διακοπή, μαζί με εβδομαδιαίες αξιολογήσεις. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Microsoft έχει δεσμευτεί όχι μόνο να επιλύει προβλήματα όταν προκύπτουν, αλλά και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει μελλοντικές διακοπές.

«Δυστυχώς, όλη η δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν αρκετή για να μας προστατεύσει την Πέμπτη», δήλωσε ο Χέντερσον, προσθέτοντας ότι είχε διεξάγει μια εκτενή ανασκόπηση των ευρύτερων οργανωτικών και διαρθρωτικών ζητημάτων που επέτρεψαν να συμβούν οι αποτυχίες.

Σε ένα άλλο υπόμνημα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το οποίο εξέτασε το Reuters, ο Henderson ανέφερε ότι «οι επείγουσες ενημερώσεις κώδικα στις βασικές υπηρεσίες M365» χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να αναπτυχθούν παγκοσμίως. «Σε ένα ξεχωριστό πρόσφατο περιστατικό, μια επείγουσα επιδιόρθωση παραγωγής χρειάστηκε πέντε έως έξι ημέρες για να φτάσει σε παγκόσμιο κορεσμό. Για τα πιο επείγοντα ζητήματα ασφαλείας μας, πρέπει να φτάσουμε από την ανίχνευση στην ασφαλή παγκόσμια ανάπτυξη σε μία ώρα. Περιττό να πούμε ότι δεν είμαστε ακόμα εδώ», έγραψε.