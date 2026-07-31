Κόκκινος συναγερμός στην Αττική το Σάββατο: Ακραίος κίνδυνος φωτιάς - Δείτε τον χάρτη

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται η Αττική για το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5, για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας και ΠΕ Λακωνίας.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας και ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Χίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

Περιφέρεια Κρήτης: ΠΕ Ρεθύμνου και ΠΕ Χανίων.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιάς.

Η έκκληση της Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, συνιστάται να αποφεύγεται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.