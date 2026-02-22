Κόκκινος συναγερμός στον Έβρο - Έσπασε το ανάχωμα της Κορνοφωλιάς, «βουλιάζουν» 100.000 στρέμματα γης

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει ο Έβροςκαθώς οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει αύξηση του ύψους των υδάτων με πάνω από 100.000 στρέμματα να έχουν καλυφθεί από τα νερά.



Αποκαλυπτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι έσπασε το κύριο ανάχωμα του ποταμού Έβρου στο ύψος της Κορνοφωλιάς με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει σταδιακά ο κάμπος του οικισμού.





Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, όπως αναφέρει ΕΡΤ, η στάθμη του Έβρου στο Πύθιο στο 6,40 ενώ η στάθμη του Ερυθροποτάμου το πρωί της Κυριακής (22/2) ήταν στο 6,86 προφανώς από νερά που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία λόγω των τελευταίων χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων που επικρατούν, ενώ στον Πόρο η στάθμη του Έβρου είναι στα έξι μέτρα.



Οι αρχές του νομού Περιφέρεια, Δήμοι και Πυροσβεστική Υπηρεσία, βρίσκονται επί ποδός ώστε να αντιμετωπίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον σκοπό αυτό έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μηχανήματα οι ΠΥ του Διδυμοτείχου και του Σουφλίου (ομάδες ΕΜΟΔΕ και ΕΜΑΚ 3 βάρκες και ένα ερπυστριοφόρο σε Διδυμότειχο και Σουφλί.





Αυτήν την ώρα γίνονται προληπτικά παρεμβάσεις σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κώστα Βενετίδη σε τμήμα αναχώματος της περιοχής Ορμενίου ώστε να αντιμετωπισθούν ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία.



Ήδη από το Σάββατο συνεργεία του δήμου και του στρατού στο Σουφλί τοποθετούσαν σάκους με άμμο σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Σουφλιου ώστε να μην υπερπηδήσει το νερό προστατεύοντας την πόλη.



Σύμφωνα με την ενημέρωση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Ευάγγελου Πουλιλιού, τα προβλήματα οδικής κυκλοφορίας στο νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς έχουν αποκατασταθεί.



Να υπενθυμίσουμε ότι για πέμπτη μέρα σήμερα η Π.Ε Έβρου, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης RED CODE σύμφωνα και με την ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ από το 2015 ο Έβρος είχε να αντιμετωπίσει τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα.