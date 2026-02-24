«Κόκκινος συναγερμός» στον Έβρο - Μεγάλος κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου τέθηκε εκ νέου από σήμερα σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, από την άνοδο της στάθμης και την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε εκ νέου σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.