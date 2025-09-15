Κόκλας: Μια φορά μου πετούσαν λουλούδια στα μπουζούκια γιατί με πέρασαν για τον Φίλιππο Σοφιανό

Για την επαγγελματική του πορεία, τη σχέση του με την απώλεια, τις σπουδαίες συνεργασίες του, τη θεατρική παράσταση που συμμετέχει αλλά και τη νέα σειρά που πρωταγωνιστεί μίλησε ο Κώστας Κόκλας σε συνέντευξή του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» όπου μίλησε αρχικά για τη σχέση του με την απώλεια, υπογραμμίζοντας: «Συμβιβάστηκα με την απώλεια σχετικά μικρός, μπορεί να είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας ή από τους γονείς μου να έμαθα έτσι να το αντιμετωπίζω τα πράγματα. Αλλά συμβιβάστηκα με αυτό και προχωράω με αυτό πάντα στο μυαλό μου ότι “τίποτα δεν είναι για πάντα” και ότι πρέπει τις σχέσεις μας και τη δουλειά μας και τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας να τους αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί και είμαστε εκεί για αυτούς. Θέλω πάρα πολύ οι γύρω μου να είναι καλά, δεν με νοιάζει εγώ αν δεν είμαι τόσο, αλλά θέλω πάρα πολύ να ξέρω αν είναι καλά το παιδί μου, ότι είναι καλά οι άνθρωποί μου, ότι οι γύρω- γύρω είναι όλοι καλά, τότε νιώθω και εγώ καλά. Αυτό συμβαίνει και στη δουλειά, δηλαδή δεν περνάω καλά αν κάποιος δεν περνάει καλά, θα κάνω τα πάντα για να περάσει καλά.(…) Μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι, φεύγουν άνθρωποι, στην οικογένεια σου, γύρω σου, έχω χάσει και εγώ τους δικούς μου, ξεκίνησα από νωρίς, παππούδες, γιαγιάδες, τους δικούς μου, το μπαμπά μου, τη μαμά μου, κολλητούς μου που έφυγαν, πρόσφατα η Καίτη (Κωνσταντίνου), να την μελετάμε, που δεν έχει φύγει βέβαια».

«Περνώντας τα χρόνια η παρουσία τους γίνεται ακόμη πιο έντονη. Λέμε θα περάσει ο καιρός και θα ξεχαστεί, όχι, ίσα ίσα παίρνουν ένα κομμάτι “καλό” μέσα μας και μένουν εκεί», ανέφερε στη συνέχεια.

Οι φιλίες που κράτησαν από τα «Εγκλήματα»

Σχετικά με τις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με τους συμπρωταγωνιστές του από την τηλεοπτική σειρά «Εγκλήματα» επεσήμανε: «Με το Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, με την Ηρώ Μανέ, με τη Μαρία Καβογιάννη βρισκόμαστε όλοι, εντάξει όχι τόσο πολύ γιατί καθένας έχει και τη ζωή του, έχουμε υποχρεώσεις, άλλα θέατρα, άλλα γυρίσματα, όμως νιώθω πως είμαστε οικογένεια. Είναι πάρα πολύ κοντινά μου άτομα, γιατί μοιραστήκαμε πολλά μαζί, θεατρικές επιτυχίες. Δεν είναι μόνο τα “Εγκλήματα” που ξέρεις είναι πολλές θεατρικές επιτυχίες που έχουμε κάνει. Με τη Μαρία Καβογιάννη έχουμε κάνει ατέλειωτες παραστάσεις. Ξέρει ο ένας τον άλλο πολύ καλά. Αυτή η δουλειά έχει ένα κώδικά που όσο πιο πολύ ξέρεις τον άλλο τόσο πιο εύκολο και πιο ενδιαφέρον είναι γιατί ξέρεις που θα το πας, τι θα κάνεις».

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με τον κόσμο και εξιστόρησε τη φορά που του πετούσαν πανέρια με λουλούδια στα μπουζούκια γιατί τον πέρασαν για τον Σοφιανό: «Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός μαζί μου. Νιώθουνε ότι είμαι ξάδελφός τους ή από το ίδιο χωριό, γείτονας. Εγώ είμαι από νησί και έχω μάθει με χαιρετάω τον κόσμο στον δρόμο, οπότε δεν με ενοχλεί.(…) Μια φορά ήμουν στα μπουζούκια, πολύ παλιά, και κάθομαι και μου πετάνε πολλά λουλούδια, πολλά πανέρια και στο τέλος με κοιτάζει και με ρωτά “ο Σοφιανός”. Με είχε περάσει για το Σοφιανό».