«Κοκτέιλ» νεότητας αναζωογονεί ανθρώπινο δέρμα και χαρίζει χρόνια, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Aging, μία ερευνητική ομάδα στη Γερμανία, που συνεργάζεται με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Beiersdorf, ανακοίνωσε ότι βρήκε έναν τρόπο να «γυρίσει πίσω τον χρόνο» στο ανθρώπινο δέρμα. Ο συνδυασμός νεανικού ορού αίματος με κύτταρα μυελού των οστών έδειξε σε πειράματα σε εργαστηριακές καλλιέργειες, ότι μπορεί να επιφέρει ανανέωση της επιδερμίδας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το αίμα από μόνο του δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, γεγονός που εξηγεί γιατί οι θεραπείες τύπου «vampire facial» παραμένουν περισσότερο μάρκετινγκ παρά ουσία.

Όπως διαβάζουμε στο Popular Mechanics, η έμπνευση για τα πειράματα προέκυψε απο προηγούμενες μελέτες όπου μεγαλύτερης ηλικίας ποντίκια και αρουραίοι έλαβαν εγχύσεις αίματος και κυττάρων μυελού από νεαρότερους οργανισμούς.

Από τα πειράματα σε ζώα στη δοκιμή σε ανθρώπινα κύτταρα

Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση στην υγεία και στην αναγέννηση ιστών, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για αντίστοιχα πειράματα σε ανθρώπινες καλλιέργειες δέρματος. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε ανθρώπινα κύτταρα και τα ευρήματα χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά.

Ο μυελός των οστών φαίνεται ότι κρύβει το «κλειδί» της αναγέννησης. Περιέχει πληθώρα βλαστοκυττάρων και πρόδρομων κυττάρων, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε διαφορετικούς τύπους ιστών. Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, που συναντώνται τόσο στο αίμα όσο και στον μυελό, έχουν την ικανότητα να αυτοανανεώνονται και να δίνουν γένεση σε όλα τα είδη κυττάρων του αίματος. Αυτή η μοναδική τους ιδιότητα τα καθιστά πολύτιμα για την αναγεννητική ιατρική, καθώς συμβάλλουν στην επιδιόρθωση και την αναδόμηση των ιστών.

Ο ρόλος των βλαστοκυττάρων στην αναγέννηση του δέρματος

Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα βλαστοκύτταρα επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία τους. Ανάλογα με τα ερεθίσματα, εκκρίνουν πρωτεΐνες που ενισχύουν την ανάπτυξη και την επούλωση. Στο δέρμα, μεταναστεύουν και συμμετέχουν στην αναγέννηση, βοηθώντας να διατηρηθεί η ισορροπία και η ελαστικότητα. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η ικανότητα αυτή μειώνεται. Στα πειράματα των Γερμανών ερευνητών, όταν οι καλλιέργειες εκτέθηκαν σε νεανικό αίμα σε συνδυασμό με κύτταρα μυελού, η βιολογική ηλικία του δέρματος φάνηκε να μειώνεται αισθητά, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή νέων κυττάρων.

Πρωτεΐνες με αντιγηραντική δράση

Οι επιστήμονες εντόπισαν ότι οι πρωτεΐνες που εκκρίνονται από τα κύτταρα του μυελού υπό την επίδραση του νεανικού αίματος είναι καθοριστικές. Από τις 55 πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν, επτά φαίνεται να έχουν άμεση αντιγηραντική δράση, βελτιώνοντας την όψη και τη λειτουργία του δέρματος. Η ανακάλυψη αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές όχι μόνο για την κοσμητολογία, αλλά και για την ιατρική, με πιθανό στο μέλλον το ενδεχόμενο αναζωογόνησης και άλλων οργάνων.

Παρά την αισιοδοξία, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μέθοδος βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων, αλλά και για να διερευνηθεί αν οι ίδιες πρωτεΐνες μπορούν να αξιοποιηθούν σε θεραπείες που θα εφαρμόζονται με ασφάλεια σε ανθρώπους. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η προοπτική μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης αντιγηραντικής αγωγής θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της δερματικής γήρανσης.