Κόλαση φωτιάς και 27 νεκροί σε παμπ στην Μπανγκόγκ - Βίντεο με σκηνές αλλοφροσύνης

Μια τεράστια φωτιά κατέστρεψε ένα μπαρ στην Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 27 άτομα, αφού δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις τουαλέτες, σύμφωνα με πληροφορίες.



Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο «Rong Beer Na Lat Phrao», ένα δημοφιλές κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, γύρω στις 11:57 μ.μ. τοπική ώρα.

Κατά την άφιξή τους, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρήκαν τις φλόγες να μαίνονται μέσα στο κτίριο.





Αρχικά, εντοπίστηκε ένα άτομο με εγκαύματα, αλλά οι αξιωματικοί σύντομα συνειδητοποίησαν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό.

🚨 TERRIBLE TRAGEDY / SENSITIVE VIDEO:



Horrifying scenes show people fleeing the venue as flames spread, with reports of some individuals escaping while their clothes were on fire.



Authorities are investigating the deadly incident.#Thailand #Bangkok #Fire #BreakingNews… https://t.co/l2Tw93R57F pic.twitter.com/YZ2iKRXWm8 — Rosa News Official (@Mirha1206) July 12, 2026





Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλά θύματα, κυριευμένα από πανικό, κατέφυγαν στις τουαλέτες του χώρου σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βρουν ασφάλεια.



Οι προκαταρκτικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει 27 θανάτους -κυρίως στις τουαλέτες, σύμφωνα με το ταϊλανδέζικο μέσο ενημέρωσης MGR Online.