Κόλαση φωτιάς και 27 νεκροί σε παμπ στην Μπανγκόγκ - Βίντεο με σκηνές αλλοφροσύνης
Οι πυροσβέστες βρήκαν εγκλωβισμένους ακόμα και στις τουαλέτες του κέντρου διασκέδασης.
Μια τεράστια φωτιά κατέστρεψε ένα μπαρ στην Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 27 άτομα, αφού δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις τουαλέτες, σύμφωνα με πληροφορίες.
Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο «Rong Beer Na Lat Phrao», ένα δημοφιλές κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, γύρω στις 11:57 μ.μ. τοπική ώρα.
Κατά την άφιξή τους, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρήκαν τις φλόγες να μαίνονται μέσα στο κτίριο.
Αρχικά, εντοπίστηκε ένα άτομο με εγκαύματα, αλλά οι αξιωματικοί σύντομα συνειδητοποίησαν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλά θύματα, κυριευμένα από πανικό, κατέφυγαν στις τουαλέτες του χώρου σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βρουν ασφάλεια.
Οι προκαταρκτικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει 27 θανάτους -κυρίως στις τουαλέτες, σύμφωνα με το ταϊλανδέζικο μέσο ενημέρωσης MGR Online.