Κόλαση φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται οικισμοί - Εκκενώσεις και καμένα σπίτια στην Φωκίδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξέσπασαν στη Βοιωτία, με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν ανεξέλεγκτα σε αρκετά σημεία, ενώ παράλληλα νέο μέτωπο αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις στη Φωκίδα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ έχουν ήδη δοθεί εντολές εκκένωσης για οικισμούς που απειλούνται από τις φλόγες.

Μεγάλη αναζωπύρωση στην Αγία Παρασκευή

Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στη Βοιωτία, όπου η πυρκαγιά έχει περάσει προς την περιοχή του Πόρτο Γερμενού και πλέον κινείται προς την Ψάθα.

Στην Αγία Παρασκευή σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση, με τις φλόγες να φτάνουν σε μεγάλο ύψος και τους κατοίκους να απομακρύνονται από την περιοχή. Ο δρόμος έχει κλείσει, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν λόγω της έντασης της φωτιάς και των πολύ ισχυρών ανέμων.

Πύρινα μέτωπα καταγράφονται επίσης στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος και Λιβαδόστρα, με τις αρχές να εκδίδουν μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων από τη Λιβαδόστρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε την κορυφογραμμή στο Πόρτο Γερμενό και κατευθύνεται προς την παραλία της Ψάθας.

Η περιοχή έχει εκκενωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες και πλέον θυμίζει «χωριό-φάντασμα», καθώς στο σημείο παραμένουν κυρίως πυροσβέστες και εθελοντές. Σκάφη της Πυροσβεστικής βρίσκονται στον κόλπο της Ψάθας σε ετοιμότητα για την περίπτωση που χρειαστεί επέμβαση από τη θάλασσα.

Πύρινη λαίλαπα στην Αγία Παρασκευή (φωτο: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας - Αναφορές για καμένα σπίτια

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, έχουν καεί σπίτια.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Πλέον στο πεδίο είναι 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.



Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

2. Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.



Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό των μετώπων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν ο μεγαλύτερος αντίπαλος στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Πάνω από 100 σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό

Σημαντικές είναι οι καταστροφές που έχουν προκληθεί από την πυρκαγιά, καθώς σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μάνδρας Δημήτρη Παγώνη, περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Όπως δήλωσε, οι τοπικές αρχές εκτιμούσαν αρχικά ότι η φωτιά δεν θα έφτανε στον οικισμό, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε δραματικά μέσα σε λίγα λεπτά.

«Νομίζαμε πως την είχαμε ελέγξει και δεν θα έμπαινε στον οικισμό, όμως τελικά η φωτιά μας περικύκλωσε σε πέντε λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν πλέον 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 120 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Οι πιλότοι καταβάλλουν προσπάθειες για λήψη νερού από τη θάλασσα, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης.