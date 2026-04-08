«Κόλαση» στον Λίβανο από τη μεγαλύτερη ισραηλινή επιδρομή: Στους 254 οι νεκροί, πανικός στη Βηρυτό

Μία από τις πιο μαύρες μέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήταν η σημερινή στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στη χώρα μετά την 28η Φεβρουαρίου.

Τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 837 έχουν τραυματιστεί από τα δεκάδες αεροπορικά χτυπήματα του ισραηλινού στρατού στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Guardian.

Η επίθεση αυτή οδήγησε νωρίτερα σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου τους Ιρανούς αξιωματούχους, να προειδοποιήσουν ότι η Τεχεράνη θα αποσυρθεί από την εκεχειρία που συμφώνησε με τις ΗΠΑ την προηγούμενη νύχτα, εφόσον η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύσει και για τον Λίβανο. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να απέκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, με την εκεχειρία να μοιάζει προς το παρόν περισσότερο ως προφορική υπόσχεση.

Φωτό: Reuters

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη ισοπέδωσαν αρκετά κτίρια στο κέντρο της Βηρυτού, γεμίζοντας τον ουρανό με καπνό, σε αυτό που ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε «αιφνιδιαστικό πλήγμα» κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Φωτό: Reuters

Η πρωτεύουσα του Λιβάνου γέμισε με αυτοκίνητα παραμορφωμένα από τις εκρήξεις και φλεγόμενα ερείπια κτιρίων, τα οποία τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονταν να κατασβέσουν, καθώς το Ισραήλ βομβάρδιζε, όπως διακήρυξε, περισσότερους από 100 στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ σε όλη τη χώρα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, σε αντίθεση με δήλωση της μεσολαβήτριας χώρας Πακιστάν.΄

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, αρχικά έμεινε σιωπηλός και στη συνέχεια δήλωσε ότι ο Λίβανος είναι εκτός της εκεχειρίας γιατί αποτελεί «ξεχωριστή σύγκρουση».

Παιδιά έτρεχαν αναζητώντας τους γονείς τους

Τα νοσοκομεία στον Λίβανο απηύθυναν επείγουσες εκκλήσεις για αιμοδοσία, ενώ το Υπουργείο Υγείας κάλεσε τους πολίτες να «αδειάσουν τους δρόμους» ώστε τα ασθενοφόρα να μπορέσουν να φτάσουν στους τραυματίες.

It took the Israeli Air Force less than 10 minutes to take out over 300 Hezbollah terrorists hiding in Lebanon in places where they thought they were untouchable.



We are done playing games.



No mercy for terrorists.pic.twitter.com/UWxysKJQFn — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 8, 2026

Οι πολίτες έσπευδαν στα σπίτια τους για να δουν αν οι οικογένειές τους είναι καλά. Ένας άνδρας καταγράφηκε να τρέχει προς ένα κτίριο που είχε πληγεί στη συνοικία Τσιγιάχ, φωνάζοντας: «Υπάρχουν άνθρωποι μέσα!».

Παράλληλα, εικόνες παιδιών καλυμμένων με συντρίμμια που αναζητούσαν τους γονείς τους, έκαναν το γύρο των social media.

Φωτό: Reuters

«Έχω έναν φίλο σε αυτό το κτίριο, τον Μαχμούντ. Δεν ξέρω πού είναι. Δεν απαντά στο τηλέφωνο. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, γίνεται γελοίος», δήλωσε η Shaden Fakih, 24χρονη προπονήτρια καλλισθενικής, η οποία βρισκόταν στο σημείο όταν ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε ένα κτίριο στη συνοικία Μπαρμπούρ, στο κέντρο της Βηρυτού.

Στο στόχαστρο ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι τα δύο μέτωπα -το Ιράν και ο Λίβανος- είναι ξεχωριστά και ότι στόχος είναι να «αλλάξει η πραγματικότητα στον Λίβανο και να απομακρυνθούν οι απειλές από τους κατοίκους του βορρά».

Ο Κατς προχώρησε επίσης σε άμεση απειλή κατά του ηγέτη της Χεζμπολάχ: «Προειδοποιήσαμε τον Ναΐμ Κάσεμ ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για επιθέσεις κατά του Ισραήλ εκ μέρους του Ιράν — και θα έρθει και η προσωπική σειρά του Ναΐμ Κάσεμ», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στην αραβική γλώσσα, υπαινίχθηκε ότι το Ισραήλ θα αρχίσει πλήγματα βαθύτερα μέσα στη Βηρυτό, αφού μέχρι τώρα οι περισσότερες επιθέσεις περιορίζονταν στα νότια προάστια, όπου η υποστήριξη προς τη Χεζμπολάχ είναι ισχυρή.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «αναδιατάσσεται» σε μικτές συνοικίες της πόλης και δεσμεύτηκε ότι ο ισραηλινός στρατός θα καταδιώξει τους μαχητές της όπου κι αν βρίσκονται.

Κανένα σημείο της Βηρυτού δεν είναι ασφαλές

Λίγο μετά τη δήλωση αυτή, το Ισραήλ κατέρριψε ακόμη ένα κτίριο στη συνοικία Tallet al-Khayet στη δυτική Βηρυτό, περιοχή που δεν είχε πληγεί μέχρι τότε σε αυτόν τον πόλεμο.

Η πιθανότητα οι επιθέσεις να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της Βηρυτού τρόμαξε τους κατοίκους της πόλης. «Πού μπορώ να πάω;

Όλος ο Λίβανος δέχεται επιθέσεις. (Το Ισραήλ) τελείωσε με το Ιράν και τώρα θέλει να ξεκινήσει με εμάς», δήλωσε κάτοικος που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης στη Μπαρμπούρ.

Φωτό: Reuters

Σημειώνεται ότι μέχρι το κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στον Λίβανο την Τετάρτη, η Χεζμπολάχ δεν είχε ανακοινώσει καμία επίθεση κατά του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας -κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ τους στις 2 Μαρτίου.

Οι αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν προς τον νότο στον Λίβανο γέμισαν με κίνηση τα ξημερώματα σήμερα, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αν και η Χεζμπολάχ προειδοποίησε τον κόσμο να μην επιστρέψει σε ορισμένα χωριά, καθώς ισραηλινά στρατεύματα παρέμεναν εκεί.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων του Ιράν, που έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτό ως βάση διαπραγματεύσεων από τον Τραμπ, προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου κατά «όλων των συνιστωσών του ‘άξονα της αντίστασης’», ο οποίος, για την Τεχεράνη, περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.