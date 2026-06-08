«Κολλάει» στο Πάρκο Ριζάρη η γραμμή 4 του Μετρό: Απειλή για το πράσινο, το ΥΠΕΝ επέστρεψε τη μελέτη

Σοβαρές διαστάσεις παίρνουν οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το σχέδιο για την κατασκευή του νέου σταθμού «Ευαγγελισμός» στο Πάρκο Ριζάρη, που περιλαμβάνεται στη γραμμή 4 του Μετρό.

Εν μέσω διαμαρτυριών από κατοίκους της περιοχής και επιστήμονες, η αρχική Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη που εστάλη για έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από την «Ελληνικό Μέτρο» δεν πήρε το το «πράσινο φως». Για τη μελέτη υπήρξε αρνητική απόφαση από το ΣτΕ μετά από προσφυγή του Ιδρύματος Πατέρα, καθώς θεωρήθηκε ότι το τελικό αποτέλεσμα περιορίζει σημαντικά την κάλυψη του πρασίνου στο πάρκο, ένα χώρο που αποτελεί -ομολογουμένως- από τους ωραιότερους πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.

Φωτό: ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ/EUROKINISSI

Ακολούθησε δεύτερη βελτιωμένη μελέτη, η οποία όμως δεν κρίθηκε επαρκής. Στους διαμαρτυρόμενους προστέθηκε και ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος γνωμοδότησε αρνητικά.

Τώρα το ΥΠΕΝ επιστρέφει τη δεύτερη μελέτη στην «Ελληνικό Μετρό», προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις για ηπιότερο αποτύπωμα στο πράσινο του Πάρκου Ριζάρη, όπως επιβεβαιώνει η εταιρεία στον FLASH.

Φωτό: ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI

Ουσιαστικά, το υπουργείο ζητά να αποδειχθεί με σαφήνεια ότι έχουν εξεταστεί όλα τα σενάρια για τη χωροθέτηση του εργοταξίου και της εισόδου του σταθμού, με στόχο να περιοριστεί όσο γίνεται η επέμβαση στο πράσινο.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί τόσο από τον Δήμο Αθηναίων όσο και από άλλες πλευρές που είχαν προσφύγει ή αντιδράσει στον αρχικό σχεδιασμό.

Φωτό: ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ/EUROKINISSI

Η εξέλιξη αυτή βέβαια, ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα του συνολικού έργου της Γραμμής 4, καθώς απαιτούνται αλλαγές και ως ένα βαθμό ανασχεδιασμός του σταθμού. Ένα έργο που σύμφωνα με το αρχικό πλάνο θα έπρεπε να παραδοθεί το 2030 και τώρα φαίνεται να μετατίθεται αρκετά χρόνια αργότερα.