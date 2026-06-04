«Κόλλησε το γκάζι, δεν πρόλαβα να φρενάρω»: Τι είπε ο 75χρονος για το σφοδρό τροχαίο στη Ναύπακτο

Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 75χρονο άνδρα, κινείται ανεξέλεγκτα σε κεντρικό σημείο της Ναυπάκτου, όπου παρ ολίγον να συμβεί μια τραγωδία αφού κυριολεκτικά για κλάσματα δευτερολέπτου μια μητέρα σώζει το παιδί της πριν την σφοδρή σύγκρουση.

Ο 75χρονος οδηγός, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι η απώλεια ελέγχου του οχήματος προκλήθηκε από αιφνίδια δυσλειτουργία, τονίζοντας πως δεν είχε τον χρόνο να αντιδράσει.

Όπως ανέφερε, το γκάζι φέρεται να «κόλλησε» ξαφνικά, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιταχύνει ανεξέλεγκτα. Στην πορεία του παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης, έξι σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα προτού ακινητοποιηθεί. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών, παρά το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πολυσύχναστο σημείο.

«Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα»

«Οδηγούσα και ξαφνικά το αυτοκίνητο έφυγε. Κόλλησε το γκάζι, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο καθόλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 30 με 40 χιλιόμετρα την ώρα ή και λιγότερο, ενώ επισήμανε ότι επέλεξε να μην κάνει απότομο ελιγμό προκειμένου να αποφύγει ενδεχόμενη σύγκρουση με άλλα διερχόμενα οχήματα. «Κόλλησε το γκάζι, λέει. Δεν κατάλαβε και καλά καλά τι έγινε. Αλλά έχει την εντύπωση ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να δώσει εντολή. Το αυτοκίνητο είναι και αυτόματο» είπε αρχικά.

«Δεν έχω τρακάρει ποτέ μου»

Συνεχίζοντας, ο ηλικιωμένος υποστήριξε πως δεν έχει τρακάρει ποτέ στη ζωή του. «Οδηγούσα και έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι, ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω. Θα πήγαινα με 30-40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα και λιγότερο μπορεί να πήγαινα. Τώρα ξαφνικά κόλλησε το γκάζι. Εγώ αφού πήγε αριστερά τ’ αυτοκίνητο, από ‘κει που έπρεπε να πάει, τ’ άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα τιμόνι, τίποτα, για να μη χτυπήσω άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ μου εγώ, ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητα» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο 75χρονος υπογράμμισε πως «εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά. Με φύλαξε ο Θεός, να μη σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, και γύρναγα σπίτι πάλι. Έχω δύο Mercedes. Άμα τις δεις, είναι αυτόματες, είναι καινούργιες, η μία είναι 3.000 κυβικά κι αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές, ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα, αλλά προσεγμένα. Εγώ, μ’ αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, επειδή είναι μεγάλα. Και τα προσέχω πολύ. Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια. Αυτό το ‘χω γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες κι είναι καινούργιο, πάει. Αυτή είναι Mercedes, 2300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. 260.000 χιλιόμετρα έχει. Πήγε 10-15 μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια, τα ‘ριξε κάτω. Και χτύπησα πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο».