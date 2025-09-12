Κολοκοτρώνης ο Σπανούλης, Παπαφλέσσας ο Αντετοκούνμπο- Επικό βίντεο στο TikTok για το Ελλάδα-Τουρκία

Σε ρυθμούς Eurobasket ζει και αναπνέει ολόκληρη η χώρα, με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στη Ρίγα της Λετονίας, εκεί όπου σε λίγη ώρα (21.00) ξεκινά ο ιστορικός ημιτελικός της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία, με έπαθλο μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα παίξει με την Τουρκία στα ημιτελικά της διοργάνωσης, οι χρήστες στα social media κάνουν πάρτι, ωστόσο ένας χρήστης του TikTok παίρνει με διαφορά το βραβείο για το πιο ξεκαρδιστικό βίντεο.

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο εν λόγω χρήστης δημιούργησε ένα επικό βίντεο, εμπνευσμένο από την ιστορική ταινία του 1971 «Παπαφλέσσας». Στην εμβληματική σκηνή που εμφανίζεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και μιλά στους Έλληνες, θέλοντας να τους εμψυχώσει εν όψει της επικείμενης μάχης με τους Τούρκους, στη θέση του Γέρου του Μοριά βλέπουμε τον προπονητή της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλέβει την παράσταση ως Παπαφλέσσας.