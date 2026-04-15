Κολομβία: Σχέδιο ευθανασίας για τους «ιπποπόταμους της κοκαΐνης» του Εσκομπάρ

Οι αρχές της Κολομβία ενέκριναν σχέδιο για τη θανάτωση δεκάδων ιπποπόταμων που κινούνται ελεύθερα σε περιοχές του κεντρικού τμήματος της χώρας, προκαλώντας ανησυχία τόσο για την ασφάλεια των κατοίκων όσο και για το περιβάλλον.

Τα ζώα αυτά συνδέονται με τον διαβόητο βαρόνο ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος είχε μεταφέρει τους πρώτους ιπποπόταμους τη δεκαετία του 1980 για τον ιδιωτικό του ζωολογικό κήπο.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Irene Vélez ανέφερε ότι προηγούμενες προσπάθειες περιορισμού του πληθυσμού, όπως η στείρωση ή η μεταφορά σε ζωολογικούς κήπους, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δαπανηρές και μη αποτελεσματικές.

Σύμφωνα με το σχέδιο, έως και 80 ιπποπόταμοι ενδέχεται να θανατωθούν, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Ένα αυξανόμενο οικολογικό πρόβλημα

Η Κολομβία είναι η μοναδική χώρα εκτός Αφρικής όπου υπάρχει άγριος πληθυσμός ιπποπόταμων. Τα ζώα προέρχονται από τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν στο κτήμα Hacienda Nápoles, στην κοιλάδα του ποταμού Magdalena.

Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Πανεπιστημίου της χώρας, ο πληθυσμός τους είχε φτάσει περίπου τα 170 άτομα το 2022 και συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς δεν έχουν φυσικούς θηρευτές.

Οι ιπποπόταμοι έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλες αποστάσεις από το αρχικό τους σημείο, φτάνοντας σε περιοχές που απέχουν πάνω από 100 χιλιόμετρα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι αποτελούν απειλή για κατοίκους που τους συναντούν σε αγροτικές εκτάσεις και ποτάμια, ενώ ανταγωνίζονται τα τοπικά είδη για τροφή και χώρο, όπως τους μανάτους του ποταμού, αναφέρει το cbsnews.

Επιπλέον, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες βλάστησης και παράγουν απόβλητα που επιβαρύνουν τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Υψηλό κόστος και περιορισμένες λύσεις

Η μεταφορά των ζώων σε καταφύγια του εξωτερικού είχε εξεταστεί ως εναλλακτική, ωστόσο το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καθιστά τη λύση δύσκολη.

Παράλληλα, η επιστροφή τους στην Αφρική δεν θεωρείται εφικτή, λόγω ζητημάτων υγείας και περιορισμένης γενετικής ποικιλότητας.

#MundoAlDía El Gobierno colombiano anunció la autorización de eutanasia para controlar la población de hipopótamos, una especie invasora que sigue creciendo en el país.



El plan contempla eliminar cerca de 80 ejemplares mediante procedimientos regulados, con supervisión técnica y… pic.twitter.com/imDikQQZw7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 14, 2026

Αντιδράσεις για την απόφαση

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων. Η γερουσιαστής και ακτιβίστρια Andrea Padilla χαρακτήρισε το μέτρο «σκληρό», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιλέγει την εύκολη λύση.

Όπως υποστήριξε, τα ζώα είναι «θύματα ανθρώπινης αμέλειας» και η εξόντωσή τους δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική.

Παρά τις επιπτώσεις, οι ιπποπόταμοι έχουν μετατραπεί και σε τουριστικό αξιοθέατο, με επισκέπτες να καταφθάνουν στην περιοχή γύρω από το Hacienda Nápoles για να τους δουν από κοντάΤο πρώην κτήμα του Εσκομπάρ, το οποίο έχει περάσει πλέον στον έλεγχο του κράτους, λειτουργεί σήμερα ως θεματικό πάρκο με πισίνες, νεροτσουλήθρες και ζωολογικό κήπο.