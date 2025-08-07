Παλιές, φθαρμένες και επικίνδυνες για ανθρώπους και οχήματα. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού που συνεχίζουν να είναι εναέριες και εκτεθειμένες στη φθορά του καιρού και των στοιχείων της φύσης.

Το περιστατικό που κατέγραψε ο φακός του Flash.gr, όπου μια τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού στην οδό Α. Λεντάκη στον Υμηττό κατέρρευσε επικίνδυνα, αποσοβώντας από καθαρή τύχη μια πιθανή τραγωδία, έφερε στο φως ένα ευρύτερο και εξαιρετικά ανησυχητικό πρόβλημα: τη σοβαρή φθορά των υποδομών ηλεκτρικού φωτισμού στην περιοχή.

Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων λόγω πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης. pic.twitter.com/8dCMgc3tQq — Flash.gr (@flashgrofficial) August 7, 2025

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε τραγωδία όταν τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού κατέρρευσε στην οδό Λεντάκη - Οδοιπορικό του Flash.gr αποκαλύπτει εφιαλτική εικόνα στην ευρύτερη περιοχή.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Κατάρρευση «από θαύμα» χωρίς θύματα

Η κολώνα, κατασκευασμένη από τσιμέντο και σιδερένιο οπλισμό, λύγισε επικίνδυνα με θραύσματα τσιμέντου να διασκορπίζονται στο οδόστρωμα. Η πλήρης κατάρρευσή της αποτράπηκε μόνο από τύχη - εάν είχε καταρρεύσει εντελώς, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

Κολώνες κίνδυνος-θάνατος: Παλιές και φθαρμένες απειλούν πεζούς και οχήματα pic.twitter.com/ZpeybQ2qQR — Flash.gr (@flashgrofficial) August 7, 2025

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λεντάκη, στη συμβολή της με την οδό Ατταλείας, ενώ συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν για την αντικατάσταση της κολώνας που, όπως διαπιστώθηκε, έπρεπε να είχε αντικατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Οδοιπορικό-σοκ: Δεκάδες κολώνες στα πρόθυρα κατάρρευσης

Το Flash.gr πραγματοποίησε εκτενές οδοιπορικό στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού και η εικόνα που αντίκρισε είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Το σοβαρό πρόβλημα στην υποδομή της ΔΕΔΔΗΕ γίνεται εμφανές παντού: τα εναέρια δίκτυα μεταφοράς ρεύματος βασίζονται σε κολώνες τσιμέντου δεκαετιών, οι οποίες παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά.

Το φαινόμενο είναι συστημικό, ο σιδερένιος οπλισμός των στύλων του ΔΕΔΔΗΕ έχει διαβρωθεί και «σπάει» το τσιμέντο, δημιουργώντας ρωγμές που εξαπλώνονται σε όλο το μήκος των κατασκευών.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Εικόνες που προκαλούν ανατριχίλα

Η αυτοψία στις γειτονικές και παρακείμενες κολώνες αποκάλυψε μια εικόνα που προκαλεί ανατριχίλα, οι περισσότερες κολώνες του ίδιου τύπου είναι γεμάτες ρωγμές σε όλο το μήκος τους. Πολλές από αυτές «κρατιούνται» μόνο χάρη σε μεταλλικά ελάσματα που έχουν τοποθετηθεί για να μην διαλυθούν εντελώς.

Οι φωτογραφίες που συνέλεξε το Flash.gr τόσο από την οδό Λεντάκη όσο και από κάθετες οδούς της περιοχής είναι χαρακτηριστικές της κρίσιμης κατάστασης. Δεκάδες κολώνες παρουσιάζουν εμφανείς ρωγμές από τη βάση μέχρι την κορυφή τους, ενώ κάποιες φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Χρονοβόρα βόμβα κάτω από τα πόδια μας

Αυτή η ανησυχητική κατάσταση εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα για την ασφάλεια των πεζών και των οδηγών στην περιοχή. Μια επανάληψη του χθεσινού περιστατικού - ή ακόμη χειρότερα, μια πλήρης κατάρρευση κολώνας - δεν φαντάζει μόνο πιθανή αλλά σχεδόν αναπόφευκτη, εάν δεν γίνουν άμεσες και ριζικές ενέργειες συντήρησης και αντικατάστασης.

Οι κάτοικοι της περιοχής κινούνται καθημερινά κάτω από μια κυριολεκτική «χρονοβόρα βόμβα». Κάθε κολώνα που βρίσκεται σε κακή κατάσταση αποτελεί άμεσο κίνδυνο όχι μόνο για τους διερχόμενους, αλλά και για τα σπίτια και τα οχήματα που βρίσκονται στην περιοχή επιρροής της.

Αναγκαία η άμεση παρέμβαση

Το περιστατικό της Πέμπτης αποτελεί «καμπανάκι προειδοποίησης» που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η κατάσταση των υποδομών ηλεκτροφωτισμού στον Υμηττό - και πιθανότατα σε πολλές ακόμη περιοχές - απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση από τη ΔΕΔΔΗΕ και τους αρμόδιους φορείς.

Η αντικατάσταση των παλαιών, φθαρμένων κολωνών δεν αποτελεί πλέον ζήτημα προγραμματισμού ή οικονομικής ευκολίας - είναι ζήτημα άμεσης ανάγκης για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Η επόμενη κατάρρευση μπορεί να μην είναι τόσο «τυχερή».