Σεπόλια: Άγριος καβγάς οδηγών για την προτεραιότητα σε σιδηροδρομική διάβαση - Βίντεο ντοκουμέντο

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (15/6) στα Σεπόλια, όταν δύο αναβάτες μοτοσικλετών ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο με αφορμή την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου.

Σε βίντεο που μετέδωσε το ΕΡΤnews, καταγράφεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ενός νεότερου και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία οδηγού, οι οποίοι από λεκτική διαφωνία οδηγήθηκαν σε συμπλοκή, φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιούν ακόμη και τα κράνη τους για να χτυπήσουν ο ένας τον άλλον.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, οι δύο άνδρες σταμάτησαν αρχικά τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και αντάλλαξαν έντονες κουβέντες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη λογομαχία να μετατρέπεται σε σωματική αντιπαράθεση.

Η ένταση συνεχίστηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, καθώς οι δύο αναβάτες βρέθηκαν στη μέση της διάβασης, όπου συνέχισαν να συγκρούονται μπροστά σε περαστικούς, κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής που παρακολουθούσαν έκπληκτοι το περιστατικό.

Το συμβάν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε σε φυλασσόμενη διάβαση από την οποία διέρχονται συχνά αμαξοστοιχίες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια των εμπλεκομένων.

Παρά την ένταση που προηγήθηκε, οι δύο άνδρες διέκοψαν τελικά τον καβγά, ανέβηκαν ξανά στις μοτοσικλέτες τους και αποχώρησαν από το σημείο, χωρίς να δώσουν συνέχεια στο επεισόδιο.