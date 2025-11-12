Κολωνός: Ανησυχία για εξαφάνιση 17χρονης - Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές σχετικά με την εξαφάνιση μιας 17χρονης από τον Κολωνό με το Χαμόγελο του Παιδιού να εκδίδει σχετική ανακοίνωση καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, τα ίχνη της Μαρίας Ιουλίας Σ. χάθηκαν από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (9/11) από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας. Ο εθελοντικός οργανισμός ενημερώθηκε σήμερα, Τετάρτη (12/11), για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Η νεαρή έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα και γκρι μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.