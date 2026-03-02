Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία στον 38χρονο για τον θάνατο της 31χρονης

Δύο κακουργήματα μεταξύ των οποίων για δολοφονία τής συντρόφου του, απαγγέλθηκαν από τον Εισαγγελέα Ποινικής δίωξης στον 38χρονο που συνελήφθη αφού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό η 31 ετών γυναίκα.

Με βάση νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην Εισαγγελία, ο σύντροφος του θύματος είναι κατηγορούμενος για κακουργήματα που αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολούθηση.

Επίσης για το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών (αφορά αναβολικά). Στη δίωξη δεν περιλαμβάνεται αδίκημα σχετικά με διακοπή κύησης, που είχε πιθανολογηθεί, γεγονός που σχετίζεται με τα ιατροδικαστικά ευρήματα από την εξέταση του θύματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.