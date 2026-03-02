Νέες αποκαλύψεις για Κολωνό: Δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες αναζητούσε η 31χρονη

Ολοένα περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως για την υπόθεση της φερόμενης δολοφονίας της 31χρονης εγκύου από τον σύζυγό της στον Κολωνό, με τον 38χρονο να έχει συλληφθεί και να οδηγείται στη δικαιοσύνη σήμερα Δευτέρα (2/3) όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH.

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες γειτόνων του ζευγαριού που κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις και κακοποιητική συμπεριφορά από τον φερόμενο δράστη στη σύζυγό του.

Καβγάδες ακούγονταν συχνά από αυτό το σπίτι, ανέφερε γειτόνισσα του ζευγαριού. «Μια φορά ήρθε η αστυνομία, που είχε φωνάξει εκείνη, ότι την έδειρε. Βράδυ ήταν δεν μπορούσαμε να δούμε, φώναζε και αυτή, φώναζε και αυτός στον δρόμο», τόνισε, μιλώντας στον ANT1.

«Γενικά γίνονταν διάφορα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στη γειτονιά «δυστυχώς υπάρχουν και άλλα περιστατικά». «Σπάνε έπιπλα, έρχονται αστυνομίες. Και πολύ φοβάμαι ότι και σε αυτά τα σπίτια μπορεί να μην έχει καλή κατάληξη», είπε.

Παρά το γεγονός ότι ο 38χρονος επιμένει στην εκδοχή του «ατυχήματος», τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα διαψεύδουν τα όσα έχει καταθέσει, δείχνοντας χτυπήματα που δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από ατύχημα αλλά από κλοτσιά ή από πάτημα.

Περισσότερο φως αναμένεται να χυθεί από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Σημειώνεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη το Σάββατο (28/2) και ο σύζυγος του θύματος συνελήφθη νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής για ανθρωποκτονία.

Δομή φιλοξενίας αναζητούσε η 31χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το Action24, το προηγούμενο διάστημα η 31χρονη είχε προσπαθήσει να απευθυνθεί σε δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες. Παράλληλα, φέρεται να είχε περιγράψει σε φίλους τον εφιάλτη που βίωνε από τον 38χρονο σύζυγό της.

Καταθέσεις συλλέγονται και από την οικογένεια του φερόμενου δράστη και συγκεκριμένα από τον πατέρα και τον αδελφό του.