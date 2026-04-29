Κολωνός: Μυστήριο γύρω από την αυτοκτονίας της διευθύντριας σχολείου - Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Έτονη συγκίνηση προκαλεί η τραγική υπόθεση της διευθύντριας σχολείου στον Κολωνό, η οποία το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου έβαλε τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στο απονενοημένο παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα ξύπνησε το πρωί και, αντί να μεταβεί στο σχολείο όπου υπηρετούσε, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία της, ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό, με τον θάνατό της να είναι ακαριαίος.

Από την πρώτη στιγμή, ο σύζυγός της κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα πιεστικό εργασιακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δεχόταν έντονες πιέσεις από συναδέλφους και τον Σύλλογο Γονέων. Όπως φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί, υπήρχαν ακόμη και απειλές για παραπομπή της στον Εισαγγελέα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, την είχε επιβαρύνει ψυχολογικά.

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα δίνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία σε επίσημη ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «με βάση τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος». Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να διερευνηθούν πλήρως όλες οι πιθανές ευθύνες ή αξιόποινες πράξεις.

Αντικρουόμενες καταγγελίες και βαριά σκιά

Την ίδια ώρα, συγγενικά πρόσωπα της εκλιπούσας αφήνουν σαφείς αιχμές για το κλίμα που επικρατούσε στο σχολικό της περιβάλλον. Ο ανιψιός της έκανε λόγο για συμπεριφορές που, όπως είπε, παραπέμπουν σε εργασιακό εκφοβισμό, σημειώνοντας ότι η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει μέσα από τη δικαστική διερεύνηση.

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε μια κατάσταση παρατεταμένης πίεσης. «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο. Δεχόταν πίεση από παντού, κανείς δεν ήταν στο πλευρό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις για την απόδοση ευθυνών.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή των τελευταίων στιγμών: «Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο… όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», είπε, περιγράφοντας την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά του.

Οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις καταθέσεις συγγενών και προσώπων από το σχολικό περιβάλλον να θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.