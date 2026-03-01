Κολωνός: Συνελήφθη ο σύζυγος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι τους

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 38χρονου συζύγου της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο 38χρονος εξακολουθεί να τηρεί αρνητική στάση απέναντι στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συζύγου του, που βρέθηκε στη σκάλα του σπιτιού τους στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται σήμερα να πάρουν κατάθεση από τον ιατροδικαστή που εξέτασε μακροσκοπικά την 31χρονη γυναίκα και διέγνωσε τραύματα μη συμβατά από πτώση. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να μετατραπεί η προσαγωγή σε σύλληψη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς η νεκροψία – νεκροτομή που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις δεν θα γίνει σήμερα, αλλά νωρίς το πρωί της Δευτέρας (2/3).

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, είναι να προηγήθηκε καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και ο 38χρονος να χτύπησε ή ακόμη και να έσπρωξε προς τις σκάλες την 31χρονη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Ο ίδιος, πάντως, επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος και έχει ως «σύμμαχο» το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Να σημειωθεί ότι όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι στον Κολωνό, με το ΕΚΑΒ να ενημερώνεται περί τις 15:30 για θανατηφόρα πτώση σε σκαλιά και τον ιατροδικαστή να εντοπίζει μώλωπες και χτύπημα στο κεφάλι μη συμβατά με πτώση.