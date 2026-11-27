Την ανάσα κόβει βίντεο από το Κολοράντο των ΗΠΑ, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας σκιέρ προκαλεί μια τεράστια χιονοστιβάδα, καταφέρνοντας ωστόσο να ξεφύγει από την καταστροφική της πορεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στην οροσειρά Σαν Χουάν, κοντά στο ορεινό πέρασμα Ρεντ Μάουντεν (Red Mountain Pass), σε περιοχή εκτός οργανωμένης χιονοδρομικής πίστας.

Στα πλάνα, που δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο ABC, φαίνεται ένα μεγάλο κομμάτι της χιονισμένης πλαγιάς να αποκολλάται ξαφνικά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τεράστιες μάζες χιονιού αρχίζουν να κατρακυλούν με ορμή, ενώ άλλοι σκιέρ παρακολουθούν από ασφαλέστερο σημείο ψηλότερα στο βουνό.

A backcountry skier narrowly escaped after triggering an avalanche on Colorado’s Red Mountain Pass over the weekend. The skier was not injured, but the slide set off additional avalanches on nearby mountainsides. pic.twitter.com/hwbYxC1TiG — ABC News (@ABC) November 26, 2026

Η προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου και η διαφυγή

Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης για τις Χιονοστιβάδες του Κολοράντο (Colorado Avalanche Information Center), η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε σε υψόμετρο περίπου 3.660 μέτρων, όταν ο σκιέρ βρισκόταν περίπου στη μέση της κατάβασής του.

Η γραμμή θραύσης του χιονιού έφτασε σε βάθος τα 2,1 μέτρα, ενώ ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κάποιον χαρακτηριστικό ήχο που να προειδοποιεί για την επικείμενη κατάρρευση.

Οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και τον ειδοποίησαν μέσω ασυρμάτου. Ο σκιέρ κατάφερε να διατηρήσει την ταχύτητά του, να κινηθεί μπροστά από τη μάζα του χιονιού και τελικά να αλλάξει κατεύθυνση, βγαίνοντας από την πορεία της.

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το χιόνι έφτασε σε βάθος έως και 3,7 μέτρα

Το μέγεθος του φαινομένου αποτυπώνεται και στα στοιχεία της έκθεσης. Μετά την εκδήλωση της χιονοστιβάδας, το χιόνι που συσσωρεύτηκε έφτασε σε βάθος περίπου 3 έως 3,7 μέτρων.

Παράλληλα, καταγράφηκαν και άλλες χιονοστιβάδες σε γειτονικές πλαγιές, γεγονός που καταδεικνύει πόσο εκτεταμένη ήταν η αποσταθεροποίηση του χιονιού στην περιοχή.

Οι ειδικοί χαρακτήρισαν το περιστατικό ως χιονοστιβάδα πλάκας (slab avalanche), η οποία προκλήθηκε εξαιτίας ενός επίμονου αδύναμου στρώματος στο εσωτερικό της χιονοκάλυψης.

Η προειδοποίηση των ειδικών προς τους σκιέρ

Το Κέντρο Πληροφόρησης για τις Χιονοστιβάδες του Κολοράντο έχει καταγράψει αυξημένη δραστηριότητα χιονοστιβάδων τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι νέες χιονοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει παχύτερα στρώματα χιονιού πάνω από ήδη ασταθή επίπεδα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και όταν είναι δυσκολότερο να προκληθεί μια χιονοστιβάδα, οι ρωγμές μπορούν να διαδοθούν σε μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας σε ιδιαίτερα επικίνδυνες καταρρεύσεις.

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι το γεγονός πως έχουν προηγηθεί άλλες καταβάσεις σε μια πλαγιά δεν αποτελεί ένδειξη ότι αυτή είναι ασφαλής. Οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ακόμη και σε κοντινά σημεία του ίδιου βουνού.