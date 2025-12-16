Κολυδάς: «Αλλαγή σκηνικού από το Σάββατο» - Τι «κλείδωσε» για την εβδομάδα των Χριστουγέννων

Βροχερό σκηνικό στον καιρό της χώρας από το ερχόμενο Σάββατο 20 Δεκεμβρίου προαναγγέλλει ο Θοδωρής Κολυδάς, τονίζοντας ότι για την εβδομάδα των Χριστουγέννων δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η ένταση και οι περιοχές που θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις.

«Οι προγνώσεις για τα Χριστούγεννα βρίσκονται –όπως συχνά συμβαίνει σε αυτή τη χρονική απόσταση– σε μια μεταβατική φάση, όπου τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά κρίσιμες λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές», τονίζει ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ, σε ανάρτησή του.

«Το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται ως προς τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Μικρές μετατοπίσεις του συστήματος αυτού είναι ικανές να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας.

Αντίθετα, στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν διαφαίνονται ουσιαστικές αποκλίσεις: οι τιμές φαίνεται να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις. Έτσι, η προσοχή στρέφεται κυρίως στη δυναμική του χαμηλού και στη μεταξύ των μοντέλων συμφωνία ή μη, στοιχείο που μας υποχρεώνει –τουλάχιστον προς το παρόν– σε μια πιο επιφυλακτική ανάγνωση των χριστουγεννιάτικων προγνώσεων», υπογραμμίζει ο Θοδωρής Κολυδάς.