Κολυδάς για επερχόμενη κακοκαιρία: Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο

«Χωρίς δραματοποίηση αλλά με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο», αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενόψει της κακοκαιρίας από την ερχόμενη εβδομάδα. Σημειώνει δε με νόημα πως «η σοβαρότητα της μετεωρολογικής ενημέρωσης απαιτεί πάντα ψυχραιμία, μέτρο και προσήλωση στα δεδομένα», Ωστόσο σπεύδει να διευκρινίσει πως «υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η δυναμική της ατμόσφαιρας είναι τέτοια, ώστε η έγκαιρη επισήμανση του δυσμενέστερου σεναρίου να μην αποτελεί υπερβολή, αλλά στοιχειώδη υποχρέωση ευθύνης».



Ειδικότερα γράφει:

Έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα η πιθανή εξέλιξη του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα όπου και μέχρι σήμερα τα στοιχεία μας δίνουν σημαντικές ενδείξεις για μια αξιόλογη κακοκαιρία. Η ουσιαστική και ακριβέστερη πρόγνωση θα έρθει τη Δευτέρα , ωστόσο και από σήμερα σας πληροφορούμε για την εξέλιξη του καιρού και τα συστήματα τα οποία θα μας επηρεάσουν.



Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού



Πολύ ψυχρές αέριες μάζες από την Κεντρική Ευρώπη εισβάλλουν από το βράδυ της Δευτέρας και κυρίως την Τρίτη στην κεντρική Μεσόγειο, προκαλώντας τη δημιουργία ανώτερου χαμηλού στα 500 hPa και ψυχρής λίμνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Το σύστημα αυτό ευνοεί παράλληλα και τον σχηματισμό ισχυρού επιφανειακού χαμηλού στην Κεντρική Μεσόγειο, το οποίο παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες να αποκτήσει βάθυνση άνω των 17 hPa μέσα σε 24 ώρες.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο του ανώτερου χαμηλού αναπτύσσονται διαταραχές (trough), οι οποίες από την Τρίτη προς την Τετάρτη φαίνεται να προκαλούν νέα και εντονότερη βάθυνση ενός δεύτερου χαμηλού που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής. Αυτό ακριβώς το δεύτερο σύστημα είναι και το πιο ανησυχητικό, καθώς σήμερα εντοπίζεται για πρώτη φορά με πιο καθαρό τρόπο τόσο από το ECMWF όσο και από το GFS. Ο μηχανισμός αυτός διαφέρει αισθητά τόσο από μια κλασική μετωπική ύφεση όσο και από έναν τυπικό medicane. Από τη σύζευξη των δύο συστημάτων προκύπτει ένα πολύ βαθύ χαμηλό, κυρίως στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με έντονο βαροτροπικό χαρακτήρα και θερμό πυρήνα σε ορισμένες στάθμες.

Αν επιβεβαιωθούν τα πιο ακραία σενάρια, τα κύρια προβλήματα θα προέλθουν από θυελλώδεις ανέμους, τοπικά άνω των 10 μποφόρ με ριπές πάνω από 100 km/h, αλλά και από επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχές, κυρίως στην ανατολική Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, όπου το σφοδρό ανατολικό ρεύμα θα αλληλεπιδρά έντονα με το ανάγλυφο. Οι σχετικά ψυχρές θάλασσες της εποχής δεν ευνοούν ακραία αστάθεια φθινοπωρινού τύπου. Ωστόσο, η εξαιρετικά ισχυρή δυναμική του συστήματος είναι ικανή να προκαλέσει αξιόλογες βροχές και καταιγίδες με μεγάλη διάρκεια, και σε άλλες προσήνεμες ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος, καθώς και δυσχέρειες στις θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες.



Δεν ανήκουμε σε εκείνους που επιλέγουν την κινδυνολογία, ούτε συνηθίζουμε να υιοθετούμε υπερβολικούς τόνους απέναντι σε κάθε έντονη καιρική εξέλιξη. Η σοβαρότητα της μετεωρολογικής ενημέρωσης απαιτεί πάντα ψυχραιμία, μέτρο και προσήλωση στα δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η δυναμική της ατμόσφαιρας είναι τέτοια, ώστε η έγκαιρη επισήμανση του δυσμενέστερου σεναρίου να μην αποτελεί υπερβολή, αλλά στοιχειώδη υποχρέωση ευθύνης.



Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι η τελική εικόνα δεν έχει ακόμη οριστικά κλειδώσει, τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση και προετοιμασία. Γι’ αυτό και, χωρίς δραματοποίηση αλλά με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Στόχος δεν είναι να καλλιεργηθεί φόβος, αλλά να υπάρξει έγκαιρη επίγνωση, ώστε οι αρμόδιοι φορείς, οι υπηρεσίες και οι πολίτες να μην βρεθούν προ εκπλήξεως, αν η ατμοσφαιρική εξέλιξη λάβει τελικά την πιο επικίνδυνη μορφή της».