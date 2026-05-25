Κολύμβηση: Παγκόσμιο ρεκόρ... εκατομμυρίων έσπασε ο Γκολομέεβ στα 50μ ελεύθερο

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο στα λεγόμενα Enhanced Games, τα οποία είναι πρακτικά αγώνες στα οποία επιτρέπονται οι αθλητές να χρησιμοποιήσουν όλων των ειδών τις ουσίες (νόμιμες και μη).

Με χρόνο στα 20.81” ο Γκολομέεβ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ του Αυστραλού, Κάμερον Μακιβόι, που είχε κολυμπήσει τα 50μ. σε 20.88”.

Το πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι θα λάβει χρηματικό έπαθλο που θα ξεπαρνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς θα πάρει 215.000 για τη πρώτη θέση και τα υπόλοιπα 860.000 είναι μόνο και μόνο από το καινούργιο ρεκόρ που κατέγραψε.