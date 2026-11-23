Εκτός λειτουργίας τέθηκε τη Δευτέρα η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης EU Academy της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας της ευρύτερης κυβερνοεπίθεσης κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Reuters, η πλατφόρμα φιλοξενεί εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που δημιουργούνται από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ (Thomas Regnier), δήλωσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της EU Academy.

Έρευνα σε εξέλιξη

«Η πλατφόρμα EU Academy επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της EU Academy. Οι χρήστες ενημερώθηκαν σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της πλατφόρμας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει ότι δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δημοσιοποιήσει σχετικές πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει την περασμένη εβδομάδα ότι τα συστήματά της είχαν δεχθεί κυβερνοεπίθεση, η οποία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το περιστατικό είχε εντοπιστεί στις 22 Οκτωβρίου και επιβεβαιώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, ενώ η Κομισιόν είχε ανακοινώσει ότι έλαβε προστατευτικά μέτρα, θέτοντας προσωρινά εκτός λειτουργίας αρκετές εφαρμογές