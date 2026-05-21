«Κόμμα των κατσαρίδων»: Τι είναι το viral κίνημα της Gen Z στην Ινδία που σαρώνει στα social

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες το Κόμμα Κατσαρίδας Janta (Cockroach Janta Party - CJP), μια ομάδα που φέρνει στο φως τις ανησυχίες της Gen Z στην Ινδία καθώς συζητά θέματα όπως η πολιτική, ο πληθωρισμός και η ανεργία, με μια δόση χιούμορ.

Το νεοϊδρυθέν «κόμμα - κίνημα» έχει συγκεντρώσει σχεδόν 15 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ξεπερνώντας τους ακολούθους του κυβερνώντος κόμματος Bharatiya Janata του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι που μετρά κάτι λιγότερο από 9 εκατομμύρια.

Το CJP, του οποίου το λογότυπο είναι το περίγραμμα μιας κατσαρίδας πάνω σε ένα κινητό τηλέφωνο, αυτοαποκαλείται «Η Φωνή των Τεμπέληδων και των Ανέργων». Ο 30χρονος ιδρυτής της ομάδας, Αμπιχέιτ Ντιπκέ, δήλωσε στο Reuters ότι το CJP ονομάστηκε έτσι λόγω των σχολίων του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σούρια Καντ, την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος συνέκρινε ορισμένους άνεργους νέους με κατσαρίδες.

Σημειώνεται πως ο Καντ αναδίπλωσε τις δηλώσεις του λέγοντας πως δεν ήθελε να επικρίνει τους νέους, αλλά αναφερόταν σε εκείνους με «πλαστά και ψεύτικα πτυχία», τους οποίους χαρακτήρισε ως «σαν παράσιτα».

«Πρόκειται για ένα κίνημα που στοχεύει στην αλλαγή του πολιτικού λόγου στην Ινδία», δήλωσε ο Ντιπκέ από τη Βοστώνη, όπου ζει τα τελευταία δύο χρόνια. «Η νεολαία της Ινδίας έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τον κυρίαρχο πολιτικό διάλογο. Κανείς δεν μιλάει για εμάς. Κανείς δεν ακούει τα προβλήματά μας ούτε καν προσπαθεί να αναγνωρίσει την ύπαρξή μας».

Ο Ντιπκέ ανέφερε ότι περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί για να γίνουν μέλη του CJP μέσω μιας φόρμας Google, με πάνω από το 70% να είναι ηλικίας μεταξύ 19 και 25 ετών. Για να εγγραφεί κανείς όμως πρέπει να πληροί τέσσερα βασικά κριτήρια: πρέπει να είναι άνεργοι, τεμπέληδες, χρόνια συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και ικανοί να παραπονιούνται επαγγελματικά.

You thought you can get rid of us? Lol pic.twitter.com/aNiVs5pHm6 — Cockroach is Back (@Cockroachisback) May 21, 2026

Ο λογαριασμός του CJP στο Instagram περιλαμβάνει γραφικά και βίντεο από μέλη, τα οποία μιλούν για τα πάντα: από την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης έως την κράτηση των μισών εδρών στο κοινοβούλιο και στο υπουργικό συμβούλιο για γυναίκες. Καλύπτει επίσης την πρόσφατη ακύρωση ενός εθνικού τεστ εισαγωγής σε ιατρικές σχολές, μετά τη διαρροή του εξεταστικού ερωτηματολογίου, γεγονός που επηρέασε περίπου 2,3 εκατομμύρια φοιτητές.

H Gen Z της Ινδίας βάζει «φρένο» στη ζωή

Η Ινδία είναι το πολυπληθέστερο κράτος στον κόσμο και διαθέτει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό νέων παγκοσμίως, με περίπου το 65% του 1,42 δισεκατομμυρίου κατοίκων της να είναι κάτω των 35 ετών. Σύμφωνα με το Reuters, τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω ήταν 3,1% το 2025, αλλά πολύ υψηλότερο από 9,9% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15 έως 29 ετών, συμπεριλαμβανομένου 13,6% στις αστικές περιοχές και 8,3% στις αγροτικές.

Οι ειδικοί λένε ότι πολλοί νέοι ανησυχούν πως το πρόβλημα θα μπορούσε να επιδεινωθεί, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διαταράσσει τους ρόλους εισαγωγικού επιπέδου στον τεράστιο κλάδο των back-office της χώρας.

Η έρευνα ανέφερε ότι το 54% της ινδικής Gen Z και το 44% των Ινδών millennials έχουν αναβάλει σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως η αγορά κατοικίας, λόγω οικονομικών ανησυχιών.

Ο Ντιπκέ προειδοποίησε ότι το κίνημα δεν θα πρέπει να συγκριθεί με εκείνα που εμφανίστηκαν το περασμένο διάστημα στο γειτονικό Μπανγκλαντές και το Νεπάλ ωστόσο αρνήθηκε να αποκαλύψει εάν υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος της Gen Z. «Έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την πολιτική της Ινδίας», τόνισε.

«Και ό,τι κι αν κάνουμε, θα το κάνουμε εντός των πλαισίων του Συντάγματος. Θα το κάνουμε με πολύ δημοκρατικό και ειρηνικό τρόπο. Δεν θα είναι κάτι σαν αυτό που είδαμε στο Νεπάλ ή στο Μπανγκλαντές».