Η ΑΕΚ έκανε ένα αρκετά καλό παιχνίδι στην Ιταλία, περιόρισε την επίθεση της Κόμο, όμως από δικιά της αδράνεια, έδωσε την ευκαιρία και τον χώρο στον Μίγια(57′), για να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ και να αναγκάσει την Ένωση να γυρίσει με άδεια χέρια… στην Αθήνα.

Η ομάδα του Δουβίκα μάλιστα, είχε και την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα, όμως ο Ντακούνια έστειλε την μπάλα άουτ.

Το ματς

Στο 10′ ο Παζ έκανε καταπληκτική κάθετη για τον Δουβίκα, ο οποίος πήγε να εκτελέσει σε τετ α τετ τον Στρακόσια, αλλά ο Ρότα του έβαλε την κόντρα και έστειλε την μπάλα κόρνερ.

Στο 28′ η Κόμο κέρδισε πέναλτι από πολύ απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μάγερ πάνω στον Βάγιε, όμως ο Ντακούνια έστειλε την μπάλα άουτ, λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσια.

Intime

Στο 37′ υπήρξε μεγάλη ασυνενοησία στην άμυνα της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει σε πλεονεκτική θέση στον Βάγιε, αλλά εκείνος αστόχησε.

Στο 43′ ήρθε μία απίθανη διπλή ευκαιρία από το πουθενά για την ΑΕΚ. Ο Ρότα πέρασε άψογη κάθετη στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σούταρε αλλά απάντησε ο Σάντσεθ και έπειτα ο δεξιός μπακ της Ένωσης εκτέλεσε μετά το ριμπάουντ, με τον Ισπανό να λέει ξανά εντυπωσιακά το «όχι».

Οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο στο 0-0, με την Ένωση να παίρνει το «δώρο» από τον Ντακούνια και παράλληλα να έχει μεγάλη στιγμή για να προηγηθεί και να «παγώσει» το Κόμο.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο 2ο μέρος ήταν για την ΑΕΚ, με τον Μάγερ να βγάζει εξαιρετική μπαλιά «τρύπα» στον Βιτάλις, ο οποίος προσποιήθηκε άψογα, αλλά εκτέλεσε ψηλά.

Όμως στο 57′ ο Ρότα έκανε εύκολο για εκείνον λάθος, η μπάλα έφτασε στον Μπατούρινα, ο οποίος πάσαρε στον Μίγια και εκείνος εκτός περιοχής πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα για το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μουκουντί έκανε και εκείνος ατομικό λάθος, η μπάλα στρώθηκε στον Παζ, ο οποίος εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι.

Έπειτα στο 80′ υπήρχε μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, μετά από εκτέλεση φάουλ ο Μουκουντί έπιασε την κεφαλιά, δίπλα από το δεξί δοκάρι η μπάλα.

Στο 90′ μάλιστα ο Παζ έφτασε πολύ κοντά από το να κάνει δύο τα τέρματα της ομάδας του, όμως η κεφαλιά του από τη σέντρα του Ρίτσι, έφυγε λίγο άουτ.

Η Κόμο πήρε εν τέλει τη νίκη με 1-0, παρότι η ΑΕΚ έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε να πάρει έστω έναν βαθμό, που θα της έδινε μία ανάσα για την απαιτητική συνέχεια.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της Κόμο: Σάντσεθ, Κόουτο, Ραμόν, Τσάλομπα, Βάγιε, Μίγια, Περόνε, Ντα Κούνια, Παζ, Μπατούρινα, Δουβίκας.