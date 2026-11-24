Λίγες ώρες έμειναν για την σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (24/11, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του θεσμού.

Φυσικά, οι προπονητές των δύο ομάδων έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους, με την ελληνική ομάδα να βρίσκεται στην Ιταλία, έχοντας ως μοναδικό στόχο να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που θα κρατήσει γερά στο «κόλπο» της πρόκρισης στην 24αδα της διοργάνωσης.

ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Μάγερ, Γκατσίνοβιτς ο «ΑντιΚοϊτά»

Στην ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με την Κόμο, φαίνεται πως υπάρχουν οκτώ παίκτες που θεωρούνται «σίγουροι». Ο Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, μαζί με την τετράδα στην άμυνα με Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Σίγουρος είναι και ο ξεκούραστος και πολύτιμος Μαρίν, σε μια από τις δυο θέσεις των χαφ, ενώ στην άλλη αναμένεται να δούμε τον Βιτάλις.

Απο κεί και πέρα επιστρέφει ο Μάγερ, ενώ τον δύσκολο ρόλο της αντικατάστασης του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει το γαλλικό κλειδί του Μάρκο Νίκολιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Όλα αυτά, πίσω φυσικά από τους ακλόνητους στα μεγάλα ματς της Ένωσης, Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Υπενθυμίζεται πως ο Καάν Κάιρινεν έχει επανέλθει στις προπονήσεις και θα κάτσει στον πάγκο, ενώ απόντας θα είναι φυσικά ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος υπέστη κάταγμα κλείδας στο δεξί του χέρι και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Κόμο: Με Δουβίκα βασικό, επιστρέφει ο Νίκο Παζ

Σύμφωνα με το ιταλικό «Sky Sport», ο Σέσκ Φάμπρεγκας αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1 και τον Τάσο Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης και τον Μπουτέζ κάτω από τα γκολποστ.

Κουτό, Ραμόν, Κεμπφ και Βάγε δείχουν να είναι οι εκλεκτοί του Ισπανού τεχνικού για την αμυντική τετράδα, ενώ στη μεσαία γραμμή οι Περόνε και Μίγια προβάλλουν ως οι επικρατέστεροι για τις δύο θέσεις.

Πίσω από τον Δουβίκα αναμένεται να κινηθεί το μεγάλο αστέρι της ομάδας, Νίκο Παζ, ο οποίος προορίζεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, έχοντας ξεκινήσει από τον πάγκο στην τελευταία αναμέτρηση με την Κάλιαρι. Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής οι επικρατέστερες επιλογές είναι ο Ντα Κούνια και ο Μπατουρίνα

Η πιθανή ενδεκάδα της Κόμο (4-2-3-1): Μπουτέζ, Κουτό, Ραμόν, Κεμπφ, Βάγε, Περόνε, Μίγια, Ντα Κούνια, Νίκο Παζ, Μπατουρίνα, Δουβίκας.