Απαιτητική έξοδο στο Κόμο έχει η ΑΕΚ, καθώς θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα το βράδυ της Τετάρτης (24/11) για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Αντίπαλος της Ένωσης στο «Giuseppe Sinigaglia» θα είναι και το βαρύ «πυροβολικό» της ιταλικής ομάδας, ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος διανύει μια εξαιρετική χρονιά, έχοντας μέχρι στιγμής 11 τέρματα και 2 ασίστ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Απέναντι στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο, ο Δουβίκας δεν θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του, καθώς την έχει συναντήσει οκτώ φορές έχοντας φορέσει τις φανέλες του Βόλου ElaBet και του Αστέρα AKTOR.

Ο απολογισμός του σε αυτές τις αναμετρήσεις είναι τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ έχει καταφέρει να σκοράρει τρεις φορές, όλες κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα της Μαγνησίας.

Οι τρεις φορές που «πλήγωσε» την Ένωση

Η πρώτη του εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε στο Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2020-21, εκεί όπου στην διπλή αναμέτρηση των προημιτελικών του θεσμού, ο Δουβίκας βρήκε δίχτυα και στα δύο παιχνίδια.

Στο πρώτο ματς, στο ΟΑΚΑ (10/2/21), ο Βόλος γνώρισε την ήττα με 4-2, παρά το γκολ του Έλληνα επιθετικού. Στη ρεβάνς του Πανθεσσαλικού (4/3/2021), ωστόσο, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Το τρίτο γκολ του διεθνή άσου ήρθε την ίδια αγωνιστική περίοδο, όμως αυτήν την φορά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, στις 14 Μαρτίου του 2021, ο Βόλος υποδέχθηκε ξανά την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League.

Ο Δουβίκας ανέλαβε εκ νέου την εκτέλεση πέναλτι και δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Με άλλα λόγια, ο σέντερ φορ της Κόμο βρήκε τρεις φορές δίχτυα απέναντι στους Πρωταθλητές Ελλάδας μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 33 ημερών.