Για μια ακόμη απαιτητική ευρωπαϊκή βραδιά ετοιμάζεται η ΑΕΚ, καθώς το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) φιλοξενείται από την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση θέλει να πατήσει εκ νέου 24αδα, ενώ από την πλευρά της η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, προέρχεται από την εντυπωσιακή και ιστορική νίκη με 9-1 επί της Λανς, , φιγουράροντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίες με 9 βαθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data ανέλυσε τις πιθανότητες για το εν λόγω ματς, οι οποίες δεν είναι με το μέρος της Ένωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή ο Δικέφαλος συγκεντρώνει ποσοστό 15% για νίκη, ενώ η Κόμο λαμβάνει 68%. Αναφορικά με το ενδεχόμενο της ισοπαλίας, αυτό είναι στο 17%.

Αναλυτικά οι πιθανότητες: