Κόμο για Πιρόλα: «Θετική άποψη για τον παίκτη, αλλά δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την αγορά του»

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα από την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League και θα ήθελα να δυναμώσει το ρόστερ της ώστε να είναι και ανταγωνιστική.

Προ ημερών γράφτηκε στην Ιταλία πως ο Λορέντσο Πιρόλα βρίσκεται στο στόχαστρο των Ιταλών, καθώς οι εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τη γειτονική χώρα.

Ο αθλητικός διευθυντής της Κόμο, Καρλαλμπέρτο ​​Λούντι, παραχώρησε συνέντευξη στο Radio Anch'Io Sport, όπου έκανε έναν απολογισμό της σεζόν, μίλησε για τους στόχους της νέας χρονιάς, τον Σεσκ Φάμπεργας και φυσικά ρωτήθηκε για το διαφαινόμενο ενδιαφέρον για τον Λορέντσο Πιρόλα.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Είναι ένας καλός παίκτης, τον γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Αλλά αυτή τη στιγμή τα ονόματα είναι αρκετά σχετικά. Μπορώ να εκφράσω μια θετική άποψη για τον παίκτη, αλλά δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την αγορά του. Πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μεταγραφή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τα τρέχων ζητήματα των ανανεώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σίγουρο είναι ότι το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Ιταλό στόπερ είναι πολύ μεγάλο και η προσπάθεια των Πειραιωτών αν θέλουν να τον κρατήσουν, θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη.