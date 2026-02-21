Κομοτηνή: Άνοιξε το πάτωμα της ταβέρνας και τους... κατάπιε - Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου σε μία ταβέρνα στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάνδροσος, όταν ξαφνικά κομμάτι του πατώματος κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πελάτες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα fonirodopis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που διακόμισαν οκτώ άτομα στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σημειώνεται, πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 28 και 35 ετών, συνελήφθησαν και κρατούνται για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια και θα οδηγηθούν το πρωί στον εισαγγελέα.