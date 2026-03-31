Κονδυλάτος: «Η Eurovision είναι ένα parade που οι άνθρωποι διαδηλώνουν τις σεξουαλικές τους τάσεις»

Καυστικός στις δηλώσεις του για τη Eurovision και την κατάντια της, αλλά και για τον Akyla με το τραγούδι του, ήταν ο Περικλής Κονδυλάτος που μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». «Ο διαγωνισμός όπως έχει καταντήσει, περισσότερο μοιάζει με ένα parade που οι άνθρωποι διαδηλώνουν για τις σεξουαλικές τους τάσεις και τα θέλω τους. Πάντως, δεν θυμίζει μουσικό διαγωνισμό, θυμίζει κάτι καρναβαλικό. Είναι κάτι φαιδρό στα μάτια μου και δεν έχει και σχέση με τον πολιτισμό και τη Eurovision.

Πολλοί θα πουν: μα καλά, το συγκρίνεις με τη Μαρία Κάλλας ή την όπερα; Όχι. Τη Eurovision τη συγκρίνω με τον εαυτό της, με αυτό που βλέπαμε κάποτε που πήγαιναν κανονικοί άνθρωποι, που ήταν ένα σόου που μπορούσαν να το παρακολουθήσουν παιδιά και που δεν έβλεπες πια όλους τους ανθρώπους που έχουν θέματα σεξουαλικής φύσης ή οτιδήποτε να τα βγάζουν πάνω στη σκηνή. Πώς να το κάνουμε; Δεν θέλουμε να ξέρουμε ρε παιδί μου. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει η σήμανση στη Eurovision».

«Το ντύσιμο του Akyla τον κάνει σχεδόν καρικατούρα»

«Το Ferto έχει πολύ βαθύ νόημα, τον υλισμό. Είναι η γενιά αυτή που λέει το βλέπω, το θέλω κι αυτό έχει σημασία. Η ζωή δεν είναι έτσι, όπως λέει το τραγούδι, απ’ όσο το έχω καταλάβει δηλαδή, γιατί δεν την καταλαβαίνω και πολύ αυτή τη γλώσσα. Η ζωή είναι προσπάθεια, είναι ένας αγώνας και ένα βουνό που ανεβαίνει ο άνθρωπος για να αποκτήσει πράγματα και δεν θεωρώ ότι ένα νέο παιδί έχει να πάρει κάτι από αυτή τη νοοτροπία.

Για το τραγούδι αυτό, είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, η εμφάνιση του Akyla ήταν σωστή, γιατί είναι ένα ντύσιμο που τον κάνει σαν κινούμενο σχέδιο, τον κάνει σχεδόν καρικατούρα και επίσης, για το πώς έχει γίνει ο διαγωνισμός, πάλι είναι σωστό».