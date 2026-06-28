Η τελετή ανταλλαγής όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της showbiz, με τις εικόνες από τη ρομαντική βραδιά να κάνουν τον γύρο των social media. Ωστόσο, πέρα από τα τρυφερά στιγμιότυπα και τις λαμπερές εμφανίσεις, το νυφικό της ηθοποιού βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, προκαλώντας και αρνητικά σχόλια.

Ανάμεσα σε εκείνους που εξέφρασαν δημόσια την άποψή τους ήταν και ο Περικλής Κονδυλάτος, ο οποίος δεν έκρυψε τη διαφωνία του με την επιλογή της Αθηνάς Οικονομάκου.

Η ανάρτηση του Περικλή Κονδυλάτου

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από την τελετή και σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος την εμφάνιση της ηθοποιού.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Κάπου έλεος! Οκ, με την κακογουστιά έχουμε συνηθίσει. Αλλά στην εκκλησία κανένας σεβασμός; Εκτός κι αν δεν έγινε σε εκκλησία. Εκεί βάλτε και ζαρτιέρες, δεν μας νοιάζει. Έχει ευτελιστεί εντελώς η κοινωνία και αν μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης με τα βυζιά και τον κώλο έξω, τι να πω; Έχουμε πιάσει πάτο. Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι και πλέον δεν υπάρχει κανένας να πει: Σταθείτε!»

Το νυφικό που προκάλεσε συζήτηση

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε για την τελετή μία δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη, με βαθύ ντεκολτέ και διαφάνειες, μια επιλογή που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή της, η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, με την ηθοποιό και τον Μπρούνο Τσερέλα να ανταλλάσσουν όρκους αγάπης μπροστά σε συγγενείς και στενούς φίλους, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ένα μεγάλο γαμήλιο γλέντι.