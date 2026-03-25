Κόνι Μεταξά: «Δεν θέλω γάμους και ιστορίες και ταμπέλες... δεν είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα»

Την Κόνι Μεταξά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που μίλησε για την σχέση με τον πατέρα της Λευτέρη Πανταζή, αλλά και για το αν σκέφτεται το γάμο και έναν νέο έρωτα.

«Δεν είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, περνάω ωραία μόνη μου. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Είχα να το κάνω πολύ καιρό. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό να παντρευτώ ξανά. Εντάξει, το έκανα. Αυτό το πράγμα θα κάνω συνέχεια; Λογικά θα πω όχι σε κάποιον που μου κάνει πρόταση γάμου. Πρέπει να τον παντρευτώ; Καλά, άμα θέλει, μπορούμε άμα είναι ο κατάλληλος να είμαστε μαζί για πάντα, αλλά δεν θέλω γάμους και ιστορίες και ταμπέλες και σχέσεις και τέτοια» εξομολογήθηκε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην επερχόμενη συνεργασία με τον πατέρα της και εξήγησε: «Είναι πάρα πολύ εύκολο που θα συνεργαστώ με τον πατέρα μου, είναι πολύ καλός συνεργάτης και περνάμε τέλεια, όπου πάμε μαζί. Νιώθω τέλεια και συγκινήθηκα με την αφιέρωση που μου έκανε με το καινούριο τραγούδι του. Όσον αφορά στη σχέση μας, η πραγματικότητα είναι πιο βαθιά από αυτό που βλέπει ο κόσμος και την ξέρουμε οι δυο μας».