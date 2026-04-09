Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου δεν κάνω σεξ και μου αρέσει να είμαι μόνη μου»

Στην διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου ήταν καλεσμένη η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση και πώς τον ξεπέρασε αλλά και πόσο σημαντικό είναι να τα βρεις με τον εαυτό σου.

«Νομίζω ότι οι γυναίκες ξεπερνάνε τη σχέση τους, πολύ πριν τελειώσει. Οι γυναίκες κάνουν υπομονή, λένε το πρόβλημα της σχέσης τους, οι άντρες δεν ακούν… Οι γυναίκες προετοιμάζουν τον χωρισμό, το ξεπερνάνε, μετά χωρίζουν» είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Μετά τα 30 έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο… Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει… Γιατί βλέπεις μια εικόνα και δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις.

Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά. Από το άγχος και το στρες, με όλο αυτόν τον πανικό στα social media. Δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος... Σίγουρα ένα glow up βοηθάει. Στην πραγματικότητα ξεκινάει από μέσα μας και δεν μπορείς να το ελέγξεις, θα έρθει όταν είναι να έρθει από μόνο του».

Η δουλειά βοηθάει φουλ μετά από έναν χωρισμό

Η τραγουδίστρια εξήγησε πώς λειτουργεί μετά από έναν χωρισμό. «Μηδενική επαφή μετά τον χωρισμό. Μου έχει τύχει να κρατήσω φιλικές σχέσεις αλλά ήμασταν φίλοι, πριν γίνουμε ζευγάρι. Συμφωνώ φουλ ότι η δουλειά βοηθάει. Όχι τον πρώτο καιρό, τότε είμαι σε κώμα. Επίσης έχω μια θεωρία ότι όποιος ερωτεύεται πάρα πολύ, του πάνε σκ@@ά τα επαγγελματικά του».

Και τόνισε: «Για να τα βρούμε με τον εαυτό μας, αυτό ξεκινάει από το μέσα μας. Για να φτιάξουμε το μέσα μας πρώτα, πρέπει να συγκεντρωθούμε σε όλα τα άλλα γύρω μας. Δηλαδή, κόβεις ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα. Είτε αυτό είναι φαγητό, είτε αυτό είναι συνήθεια, είτε αυτό είναι ποτό, είτε αυτό είναι φίλοι, είτε αυτό είναι η μάνα σου που στα πρήζει, είτε αυτό είναι η αδερφή σου που στα πρήζει. Ό,τι γύρω σου σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα, το κόβεις. Όχι το κόβεις, απλά παίρνεις μία απόσταση από αυτό».