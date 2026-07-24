Κόνι Μεταξά: To cancel στους DJs που παίζουν ΑΙ τραγούδια (Video)

Η Κόνι Μεταξά τα βάζει με τους DJ που επιλέγουν να εντάσσουν στο πρόγραμμα τους κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η τραγουδίστρια μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει δημόσια την δυσαρέσκεια της για τη χρήση του ΑΙ στα playlists γνωστών Djs και δηλώνει πανέτοιμη να ξεκινήσει κίνημα κατά αυτών των πρακτικών.

Στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, ενώ βρισκόταν στην παραλία, η τραγουδίστρια δείχνει εμφανώς ενοχλημένη και θέλησε να το δείξει. Αυτό που την τάραξε ήταν το γεγονός πως για αρκετή ώρα, η μουσική που ακουγόταν στα ηχεία ήταν τραγούδια που φτιάχτηκαν αποκλειστικά με την χρήση του AI.

Η Κόνι Μεταξά, ανάμεσα σε άλλα, είπε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;».

Δείτε το βίντεο:

Η Κόνι Μεταξά κατακεραυνώνει το ΑΙ και τους DJ. pic.twitter.com/sUVwtDNZIg — Flash.gr (@flashgrofficial) July 24, 2026

Πηγή βίντεο: instagram story